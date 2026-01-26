Adecuarán el Pabellón 8 de la cárcel de Benjamín Paz para alojar menores

Pabellón 8 del Servicio Penitenciario de Benjamín Paz. Ese sería el nuevo lugar de alojamiento de los jóvenes en conflicto con la ley, que el Poder Ejecutivo quiere inaugurar en breve, tal como lo anunció el gobernador Osvaldo Jaldo.
Las instalaciones fueron recorridas por el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, junto con la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare, y la subdirectora de Menores en Conflicto con la Ley Penal, Andrea Salinas. El objetivo fue coordinar las adecuaciones necesarias para la pronta apertura del Instituto Cura Brochero.
En la reunión con personal del servicio penitenciario y profesionales de la empresa GAMA, se avanzó en los detalles técnicos para que el pabellón pueda albergar a los menores en conflicto con la ley, cumpliendo estrictamente con las leyes provinciales, nacionales y las convenciones internacionales sobre los derechos de niños y adolescentes.
Para agilizar el proceso, se definieron acciones concretas a implementar desde el miércoles. En una primera instancia La empresa Gamma trabajará en la construcción de oficinas modulares (material Durlock) para el equipo técnico, profesional y administrativo del Ministerio de Desarrollo Social. Luego se construirá una entrada independiente en el Pabellón 8, tal como lo exige la ley, mediante una rampa de acceso y para finalizar se instalará una lona en la cerca olímpica de uno de los patios internos para asegurar que no haya contacto visual entre los menores y los detenidos mayores.
Estas medidas buscan garantizar un entorno de reeducación y contención adecuado, en línea con las directrices del gobernador, asegurando la protección y el futuro de los jóvenes tucumanos, indicó el titular de Desarrollo Social.