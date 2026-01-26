Adecuarán el Pabellón 8 de la cárcel de Benjamín Paz para alojar menores

Para agilizar el proceso, se definieron acciones concretas a implementar desde el miércoles. En una primera instancia La empresa Gamma trabajará en la construcción de oficinas modulares (material Durlock) para el equipo técnico, profesional y administrativo del Ministerio de Desarrollo Social. Luego se construirá una entrada independiente en el Pabellón 8, tal como lo exige la ley, mediante una rampa de acceso y para finalizar se instalará una lona en la cerca olímpica de uno de los patios internos para asegurar que no haya contacto visual entre los menores y los detenidos mayores.