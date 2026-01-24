Secciones
Seguridad

Jaldo crea el "Instituto para Menores Cura Brochero" en Benjamín Paz

El mandatario quiere arrancar con el traslado de jóvenes delincuentes, mientras un equipo multidisciplinario estudia el predio que será independiente de la unidad carcelaria.

Penal Benjamín Paz / Archivo Penal Benjamín Paz / Archivo
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Osvaldo JaldoPenal de Benjamín Paz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez
1

“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez

Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia
2

Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia

Investigan a un policía por la muerte de su madre
3

Investigan a un policía por la muerte de su madre

Diluvio, parate y derrota: Atlético Tucumán se volvió sin nada de Mendoza
4

Diluvio, parate y derrota: Atlético Tucumán se volvió sin nada de Mendoza

Dos tiempos, dos versiones y una derrota: las razones de la caída de Atlético Tucumán en Mendoza
5

Dos tiempos, dos versiones y una derrota: las razones de la caída de Atlético Tucumán en Mendoza

Un fin de semana con cielo parcialmente cubierto y probabilidad de lluvias en Tucumán
6

Un fin de semana con cielo parcialmente cubierto y probabilidad de lluvias en Tucumán

Más Noticias
“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez

“Carlos”, el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez

Un fin de semana con cielo parcialmente cubierto y probabilidad de lluvias en Tucumán

Un fin de semana con cielo parcialmente cubierto y probabilidad de lluvias en Tucumán

Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia

Atlético Tucumán, uno por uno: los puntajes tras la derrota ante Independiente Rivadavia

Diluvio, parate y derrota: Atlético Tucumán se volvió sin nada de Mendoza

Diluvio, parate y derrota: Atlético Tucumán se volvió sin nada de Mendoza

Dos tiempos, dos versiones y una derrota: las razones de la caída de Atlético Tucumán en Mendoza

Dos tiempos, dos versiones y una derrota: las razones de la caída de Atlético Tucumán en Mendoza

Investigan a un policía por la muerte de su madre

Investigan a un policía por la muerte de su madre

Los celulares, claves para esclarecer el caso Érika

Los celulares, claves para esclarecer el caso Érika

El nuevo interventor destacó que la Caja Popular cuenta con mecanismos de control y garantizó transparencia en la gestión

El nuevo interventor destacó que la Caja Popular cuenta con mecanismos de control y garantizó transparencia en la gestión

Comentarios