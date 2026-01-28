El riesgo país cayó a 484 puntos y marca un nuevo mínimo en casi ocho años

La tendencia positiva para los activos de deuda soberana no se detiene y el riesgo país profundizó su caída este miércoles, consolidándose cómodamente por debajo de la barrera psicológica de los 500 puntos.
En la apertura de los mercados, el índice que elabora la banca JP Morgan retrocedió otras 10 unidades para ubicarse en 484 puntos básicos, un movimiento que responde de manera directa a la suba sostenida de los bonos argentinos en el exterior.
Con este nuevo descenso, el indicador acumula un recorte del 15% en lo que va del mes y toca valores mínimos que no se veían desde junio de 2018.
La trayectoria descendente resulta vertiginosa si se considera el punto de partida: al momento de la asunción de Javier Milei, el riesgo país navegaba por encima de las 1.900 unidades.
Si bien durante la primera mitad de 2025 osciló entre los 600 y 800 puntos, el último sobresalto significativo ocurrió en septiembre pasado, cuando superó los 1.400 puntos tras la victoria del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, una tensión que se disipó tras el triunfo oficialista en las elecciones generales de octubre.
Según los analistas del mercado, este escenario favorable se sustenta en dos pilares fundamentales. En el plano internacional, existe un mayor apetito por activos de riesgo ante la previsión de que el dólar se debilitará a nivel global.
En el frente interno, la acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA) ha sido determinante para fortalecer la confianza de los inversores, mejorando la valuación técnica de los títulos públicos.
La compresión del riesgo país abre una ventana de oportunidad crucial para la estrategia financiera del Gobierno. Con el indicador en estos niveles, la Argentina queda muy cerca de poder volver a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas inferiores al 10%, una herramienta vital para comenzar a refinanciar los vencimientos de capital que enfrenta el país este año.