Secciones
EconomíaNoticias económicas

El riesgo país cayó a 484 puntos y marca un nuevo mínimo en casi ocho años

El indicador del JP Morgan retrocedió otras 10 unidades en la apertura impulsado por la suba de los bonos, acumulando una baja del 15% en el mes.

FOTO GENERA CON IA FOTO GENERA CON IA
Hace 1 Hs

La tendencia positiva para los activos de deuda soberana no se detiene y el riesgo país profundizó su caída este miércoles, consolidándose cómodamente por debajo de la barrera psicológica de los 500 puntos.

En la apertura de los mercados, el índice que elabora la banca JP Morgan retrocedió otras 10 unidades para ubicarse en 484 puntos básicos, un movimiento que responde de manera directa a la suba sostenida de los bonos argentinos en el exterior.

Con este nuevo descenso, el indicador acumula un recorte del 15% en lo que va del mes y toca valores mínimos que no se veían desde junio de 2018. 

La trayectoria descendente resulta vertiginosa si se considera el punto de partida: al momento de la asunción de Javier Milei, el riesgo país navegaba por encima de las 1.900 unidades.

Si bien durante la primera mitad de 2025 osciló entre los 600 y 800 puntos, el último sobresalto significativo ocurrió en septiembre pasado, cuando superó los 1.400 puntos tras la victoria del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, una tensión que se disipó tras el triunfo oficialista en las elecciones generales de octubre.

Según los analistas del mercado, este escenario favorable se sustenta en dos pilares fundamentales. En el plano internacional, existe un mayor apetito por activos de riesgo ante la previsión de que el dólar se debilitará a nivel global.

En el frente interno, la acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA) ha sido determinante para fortalecer la confianza de los inversores, mejorando la valuación técnica de los títulos públicos.

La compresión del riesgo país abre una ventana de oportunidad crucial para la estrategia financiera del Gobierno. Con el indicador en estos niveles, la Argentina queda muy cerca de poder volver a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas inferiores al 10%, una herramienta vital para comenzar a refinanciar los vencimientos de capital que enfrenta el país este año.

Temas Banco Central de la República ArgentinaJP Morgan
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El riesgo país perforó los 500 puntos: una por una, las claves que lo llevaron al nivel más bajo desde 2018

El riesgo país perforó los 500 puntos: una por una, las claves que lo llevaron al nivel más bajo desde 2018

El riesgo país tocó un mínimo desde 2018: ¿qué factores explican la caída a 513 puntos básicos?

El riesgo país tocó un mínimo desde 2018: ¿qué factores explican la caída a 513 puntos básicos?

El riesgo país vuelve a caer y queda al borde de perforar los 500 puntos por primera vez desde 2018

El riesgo país vuelve a caer y queda al borde de perforar los 500 puntos por primera vez desde 2018

Lo más popular
Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír
1

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest
2

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta
3

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
4

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

El celular de Érika y los GPS de Sosa: las dos pruebas clave que pueden esclarecer el crimen
5

El celular de Érika y los GPS de Sosa: las dos pruebas clave que pueden esclarecer el crimen

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta
6

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Más Noticias
El celular de Érika y los GPS de Sosa: las dos pruebas clave que pueden esclarecer el crimen

El celular de Érika y los GPS de Sosa: las dos pruebas clave que pueden esclarecer el crimen

Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Comentarios