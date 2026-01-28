El riesgo país cayó a 484 puntos y marca un nuevo mínimo en casi ocho años

La compresión del riesgo país abre una ventana de oportunidad crucial para la estrategia financiera del Gobierno. Con el indicador en estos niveles, la Argentina queda muy cerca de poder volver a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas inferiores al 10%, una herramienta vital para comenzar a refinanciar los vencimientos de capital que enfrenta el país este año.