Bombazo: Darío Benedetto tiene nuevo club y jugará la Copa Libertadores

Su llegada al conjunto "Torero" no es una apuesta menor: el equipo dirigido por el venezolano César Farías necesita jerarquía inmediata para afrontar un desafío crucial a mediados de febrero. Barcelona disputará la Fase 2 del Repechaje de la Copa Libertadores nada menos que contra Argentinos Juniors, por lo que Benedetto podría tener su estreno enfrentando a un equipo de su país.