Secciones
Política

Jaldo supervisó las zonas inundadas y destacó la presencia del Estado

El mandatario evaluó el impacto de los más de 150 milímetros caídos en cortos periodos de tiempo.

Jaldo supervisó las zonas inundadas y destacó la presencia del Estado
Hace 11 Min

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este martes una supervisión aérea y terrestre por las zonas del sur y este de la provincia, afectadas por las intensas precipitaciones de las últimas horas. Acompañado por los ministros Darío Monteros (Interior) y Marcelo Nazur (Obras Públicas), el mandatario evaluó el impacto de los más de 150 milímetros caídos en cortos periodos de tiempo.

Durante la recorrida, que incluyó supervisiones en helicóptero y visitas a localidades críticas como Alto Verde y Alpachiri, Jaldo subrayó la magnitud del evento meteorológico: "En lo que va de enero han caído casi 600 milímetros en algunas zonas; no hay infraestructura que resista ese caudal sin resentirse. Sin embargo, estamos trabajando en los cauces incluso sin tener 'piso' firme, arriesgando maquinaria y equipos porque la prioridad absoluta es la seguridad de las familias y la integridad de los pueblos. El Estado está presente donde la naturaleza desborda", afirmó.

El titular del Ejecutivo vinculó la situación a la crisis climática global, señalando la disparidad de fenómenos en el país como los incendios en el sur y las inundaciones en el norte, instando a mantener la operatividad permanente. "Nuestros equipos están en el territorio. Queremos llevar tranquilidad: la prioridad absoluta es la familia y la conectividad de las localidades", afirmó.

Resaltó que, por ejemplo en Alpachiri, "ha caído más de ciento ciento cincuenta milímetros anoche, en pocas pocas horas. En esa situación es difícil contener esos caudales de agua".

Monitoreo de cuencas y diques

Por su parte, Monteros, detalló que el monitoreo comenzó a primera hora con los informes de erogación del Dique Escaba y el estado del Río San Francisco. "Visitamos la zona de La Madrid junto a la intendenta Raquel Granero y la legisladora Alejandra Cejas y constatamos que la situación es normal allí. Actualmente, el foco está puesto en Alto Verde y sectores de Aguilares, donde el agua está llegando por decantación natural", explicó.

A su vez, el delegado de Alto Verde y Los Guchea, Jorge Díaz informó que se registraron 130 milímetros en solo cuatro horas. Actualmente, se trabaja con maquinaria pesada para reencauzar el Río Medina a la altura de la localidad de El Ceibal.

El comisionado de Alpachiri, Juan Moreno resaltó que el "Plan Pre Lluvias" permitió que, pese a la intensidad del temporal, no se registraran evacuados de gravedad. "Desde el 2015 venimos manteniendo los cauces; anoche solo hubo evacuaciones preventivas por precaución de vecinos que viven cerca del río", precisó.

Temas Osvaldo JaldoDarío MonterosMarcelo Nazur
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy
1

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?
2

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos
3

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí
4

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso
5

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial
6

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

Más Noticias
Javier Milei cargó contra Paolo Rocca tras la licitación del gasoducto de Vaca Muerta: Don Chatarrín de los tubitos caros

Javier Milei cargó contra Paolo Rocca tras la licitación del gasoducto de Vaca Muerta: "Don Chatarrín de los tubitos caros"

Narcotest obligatorio en Salta: quiénes son los funcionarios que deberán someterse a los nuevos controles toxicológicos

Narcotest obligatorio en Salta: quiénes son los funcionarios que deberán someterse a los nuevos controles toxicológicos

Vecinos de Concepción denuncian que el cierre de desagües agravó las inundaciones tras el temporal

Vecinos de Concepción denuncian que el cierre de desagües agravó las inundaciones tras el temporal

La Legislatura ratificó los dos DNU de Jaldo, entre críticas de la oposición

La Legislatura ratificó los dos DNU de Jaldo, entre críticas de la oposición

Temporal en la capital: 18 familias fueron alojadas en el albergue Papa Francisco

Temporal en la capital: 18 familias fueron alojadas en el albergue Papa Francisco

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

Más de 200 milímetros de lluvia: evacuados y alerta en Concepción por la crecida de los ríos

Guillermo Norry, nuevo interventor de la Caja Popular: “No tengo hipótesis de conflicto con la Bancaria”

Guillermo Norry, nuevo interventor de la Caja Popular: “No tengo hipótesis de conflicto con la Bancaria”

Comentarios