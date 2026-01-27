Jaldo supervisó las zonas inundadas y destacó la presencia del Estado

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este martes una supervisión aérea y terrestre por las zonas del sur y este de la provincia, afectadas por las intensas precipitaciones de las últimas horas. Acompañado por los ministros Darío Monteros (Interior) y Marcelo Nazur (Obras Públicas), el mandatario evaluó el impacto de los más de 150 milímetros caídos en cortos periodos de tiempo.
Durante la recorrida, que incluyó supervisiones en helicóptero y visitas a localidades críticas como Alto Verde y Alpachiri, Jaldo subrayó la magnitud del evento meteorológico: "En lo que va de enero han caído casi 600 milímetros en algunas zonas; no hay infraestructura que resista ese caudal sin resentirse. Sin embargo, estamos trabajando en los cauces incluso sin tener 'piso' firme, arriesgando maquinaria y equipos porque la prioridad absoluta es la seguridad de las familias y la integridad de los pueblos. El Estado está presente donde la naturaleza desborda", afirmó.
El titular del Ejecutivo vinculó la situación a la crisis climática global, señalando la disparidad de fenómenos en el país como los incendios en el sur y las inundaciones en el norte, instando a mantener la operatividad permanente. "Nuestros equipos están en el territorio. Queremos llevar tranquilidad: la prioridad absoluta es la familia y la conectividad de las localidades", afirmó.
Resaltó que, por ejemplo en Alpachiri, "ha caído más de ciento ciento cincuenta milímetros anoche, en pocas pocas horas. En esa situación es difícil contener esos caudales de agua".
Monitoreo de cuencas y diques
Por su parte, Monteros, detalló que el monitoreo comenzó a primera hora con los informes de erogación del Dique Escaba y el estado del Río San Francisco. "Visitamos la zona de La Madrid junto a la intendenta Raquel Granero y la legisladora Alejandra Cejas y constatamos que la situación es normal allí. Actualmente, el foco está puesto en Alto Verde y sectores de Aguilares, donde el agua está llegando por decantación natural", explicó.
A su vez, el delegado de Alto Verde y Los Guchea, Jorge Díaz informó que se registraron 130 milímetros en solo cuatro horas. Actualmente, se trabaja con maquinaria pesada para reencauzar el Río Medina a la altura de la localidad de El Ceibal.
El comisionado de Alpachiri, Juan Moreno resaltó que el "Plan Pre Lluvias" permitió que, pese a la intensidad del temporal, no se registraran evacuados de gravedad. "Desde el 2015 venimos manteniendo los cauces; anoche solo hubo evacuaciones preventivas por precaución de vecinos que viven cerca del río", precisó.