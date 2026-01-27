Jaldo supervisó las zonas inundadas y destacó la presencia del Estado

Durante la recorrida, que incluyó supervisiones en helicóptero y visitas a localidades críticas como Alto Verde y Alpachiri, Jaldo subrayó la magnitud del evento meteorológico: "En lo que va de enero han caído casi 600 milímetros en algunas zonas; no hay infraestructura que resista ese caudal sin resentirse. Sin embargo, estamos trabajando en los cauces incluso sin tener 'piso' firme, arriesgando maquinaria y equipos porque la prioridad absoluta es la seguridad de las familias y la integridad de los pueblos. El Estado está presente donde la naturaleza desborda", afirmó.