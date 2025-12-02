“Newell’s es un quilombo”: las durísimas declaraciones de Darío Benedetto y el guiño al Boca de Úbeda

Darío Benedetto decidió hablar. Y cuando “Pipa” habla, no deja zonas grises. A días de haber rescindido su contrato con Newell’s, el delantero repasó su turbulento semestre en Rosario, apuntó contra Lucas Bernardi por la decisión de marginarlo y, en paralelo, elogió el presente de Boca bajo la conducción de Claudio Úbeda.
Benedetto, que vistió la camiseta azul y oro en dos etapas, no dudó a la hora de valorar el ciclo de “Sifón”. “Lo veo muy bien, lo levantó”, afirmó en ESPN. Incluso recordó la dura goleada 5-0 que su Newell’s sufrió ante Boca en la fecha 11. “Hizo un cambio cuando jugamos con Newell’s y nos ganaron 5-0”, dijo. Para el delantero, aquel partido marcó un punto de inflexión en el rendimiento del equipo que hoy está en semifinales del Torneo Clausura y enfrentará a Racing el 6 de diciembre.
Si algo dejó claro Benedetto es que su salida de Newell’s no fue voluntaria. Según relató, su conflicto comenzó cuando Bernardi, entrenador interino tras la salida de Cristian Fabbiani, le comunicó que no lo iba a tener en cuenta para las últimas tres fechas.
“Me sorprendió que un interino me diga que no me va a tener en cuenta y tome decisiones por encima de un presidente… ahí te das cuenta cómo está el club”, dijo, sin rodeos. “Era un momento de mierda que estábamos pasando y yo quería poner el pecho. Me sentía muy bien, había un grupo espectacular”, agregó.
Lo que más lo indignó fue la alternativa que le ofrecieron: entrenar con la Reserva. “Me pareció una falta de respeto. A mí respetame, yo en reserva eso no va a pasar nunca”, sostuvo. Contó que incluso prefirió quedarse “tomando mates en utilería” mientras arreglaba su salida antes de aceptar bajar de categoría.
A la hora de hablar del trato dirigencial, su mensaje fue completamente distinto. Benedetto elogió al presidente Ignacio Astore y remarcó que la relación siempre fue buena. También destacó al grupo de jugadores. “Hacía rato que no convivía así en un vestuario. Una hora y media antes de entrenar estábamos tomando mate en la utilería”, admitió.
Sobre la falta de resultados, fue autocrítico. “Es fútbol. Había jugadores buenísimos, pero no nos acompañaron los resultados. Nos tenemos que hacer cargo”, confesó.
El delantero también habló de Fabbiani, quien había sido clave para su llegada desde Olimpia. “Le tomé mucho cariño. Me fui a Newell’s por él y lo sabe. Cuando se fue, me cayó mal, para el grupo era importante”, reconoció.
En un tramo más íntimo, Benedetto recordó la muerte de su mamá. “Yo cambio todo porque esté mi vieja conmigo. No me importa el fútbol ni los campeonatos”, confesó.
Sobre su futuro, fue categórico. El fútbol todavía lo sostiene. Aunque admitió que “casi se retira”, la terapia lo ayudó a seguir: “Quiero estirarlo un poquito más, quiero retirarme bien”, finalizó.