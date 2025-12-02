“Newell’s es un quilombo”: las durísimas declaraciones de Darío Benedetto y el guiño al Boca de Úbeda

Benedetto, que vistió la camiseta azul y oro en dos etapas, no dudó a la hora de valorar el ciclo de “Sifón”. “Lo veo muy bien, lo levantó”, afirmó en ESPN. Incluso recordó la dura goleada 5-0 que su Newell’s sufrió ante Boca en la fecha 11. “Hizo un cambio cuando jugamos con Newell’s y nos ganaron 5-0”, dijo. Para el delantero, aquel partido marcó un punto de inflexión en el rendimiento del equipo que hoy está en semifinales del Torneo Clausura y enfrentará a Racing el 6 de diciembre.