Del amor heredado a un presente que siempre soñó: la historia íntima de Víctor Salazar con San Martín de Tucumán

Hay sueños que no se apuran, sino que se esperan y se cuidan. Se llevan en silencio mientras la vida y el fútbol empujan para otros lados. Para Víctor Salazar, jugar en San Martín fue siempre eso: un sueño paciente, heredado, tatuado en la piel y sostenido en el tiempo. Por eso, cuando finalmente llegó el día, la emoción no entró en el cuerpo, sino que lo desbordó.