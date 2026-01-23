Secciones
DeportesFútbol

Mano dura en la frontera: Prohibición de ingreso para 50 barras de San Lorenzo tras un escandaloso operativo

El Ministerio de Seguridad aplicó el derecho de admisión por tiempo indeterminado a más de medio centenar de hinchas. En el micro que los trasladaba a Uruguay para un amistoso, Gendarmería halló cocaína, marihuana y una pistola 9mm oculta en el aire acondicionado.

AFUERA. 50 integrantes de la barra brava de San Lorenzo no podrán entrar a los estadios. AFUERA. 50 integrantes de la barra brava de San Lorenzo no podrán entrar a los estadios.
Hace 1 Hs

Lo que debía ser un viaje de acompañamiento para un partido amistoso terminó en un expediente judicial de alto riesgo. Más de 50 integrantes de la facción de San Lorenzo conocida como “La Butteler” recibieron una suspensión definitiva para ingresar a cualquier estadio del país. La medida, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, se activó tras un control de rutina en Gualeguaychú que dejó al descubierto un peligroso arsenal y sustancias ilegales.

El operativo se llevó a cabo el pasado 14 de enero sobre la Ruta Nacional 136, en Entre Ríos. Mientras el ómnibus se dirigía hacia Montevideo para el encuentro entre el "Ciclón" y Cúcuta, agentes de Gendarmería Nacional, junto con la Aduana y la CNRT, procedieron a una requisa exhaustiva del vehículo.

El resultado fue contundente: entre las pertenencias y los compartimentos comunes se encontró una bolsa con marihuana y envoltorios con cocaína. Sin embargo, la mayor alarma saltó al revisar el sistema de aire acondicionado del micro, donde los efectivos hallaron una pistola Bersa Thunder 9 milímetros cargada y con municiones listas para ser utilizadas.

Restricción por tiempo indeterminado

La sanción aplicada se denomina “restricción de concurrencia administrativa”. A diferencia de otras suspensiones temporales, en este caso el Ministerio de Seguridad fijó un plazo indeterminado, lo que significa que ninguno de los involucrados podrá acercarse a un evento deportivo en territorio argentino hasta que la Justicia Federal dicte lo contrario.

La recientemente creada Unidad de Coordinación de Traslados Interjurisdiccionales fue la encargada de monitorear este cruce, reforzando el control sobre los movimientos de las barras bravas en las fronteras.

Una lista extensa bajo la lupa judicial

Entre los más de 50 nombres afectados figuran referentes de la tribuna y socios que ahora deberán enfrentar no solo el bloqueo en los estadios, sino también una causa penal en el Juzgado Federal de Gualeguaychú. La justicia busca determinar ahora el grado de responsabilidad individual sobre el arma y la droga secuestrada.

Temas Club Atlético San LorenzoGualeguaychúAlejandra Monteoliva
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez
1

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades
2

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X
3

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos
4

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla
5

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Asumieron las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros
6

Asumieron las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros

Más Noticias
Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Laureano Rodríguez, el refuerzo silencioso que busca orden y carácter en el nuevo San Martín

Laureano Rodríguez, el refuerzo silencioso que busca orden y carácter en el nuevo San Martín

Franco Flores, el campeón que no vive de la pelota pero deja la vida por el Rojo

Franco Flores, el campeón que no vive de la pelota pero deja la vida por el "Rojo"

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Comentarios