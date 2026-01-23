Mano dura en la frontera: Prohibición de ingreso para 50 barras de San Lorenzo tras un escandaloso operativo
El Ministerio de Seguridad aplicó el derecho de admisión por tiempo indeterminado a más de medio centenar de hinchas. En el micro que los trasladaba a Uruguay para un amistoso, Gendarmería halló cocaína, marihuana y una pistola 9mm oculta en el aire acondicionado.
Lo que debía ser un viaje de acompañamiento para un partido amistoso terminó en un expediente judicial de alto riesgo. Más de 50 integrantes de la facción de San Lorenzo conocida como “La Butteler” recibieron una suspensión definitiva para ingresar a cualquier estadio del país. La medida, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, se activó tras un control de rutina en Gualeguaychú que dejó al descubierto un peligroso arsenal y sustancias ilegales.
El operativo se llevó a cabo el pasado 14 de enero sobre la Ruta Nacional 136, en Entre Ríos. Mientras el ómnibus se dirigía hacia Montevideo para el encuentro entre el "Ciclón" y Cúcuta, agentes de Gendarmería Nacional, junto con la Aduana y la CNRT, procedieron a una requisa exhaustiva del vehículo.
El resultado fue contundente: entre las pertenencias y los compartimentos comunes se encontró una bolsa con marihuana y envoltorios con cocaína. Sin embargo, la mayor alarma saltó al revisar el sistema de aire acondicionado del micro, donde los efectivos hallaron una pistola Bersa Thunder 9 milímetros cargada y con municiones listas para ser utilizadas.
Restricción por tiempo indeterminado
La sanción aplicada se denomina “restricción de concurrencia administrativa”. A diferencia de otras suspensiones temporales, en este caso el Ministerio de Seguridad fijó un plazo indeterminado, lo que significa que ninguno de los involucrados podrá acercarse a un evento deportivo en territorio argentino hasta que la Justicia Federal dicte lo contrario.
La recientemente creada Unidad de Coordinación de Traslados Interjurisdiccionales fue la encargada de monitorear este cruce, reforzando el control sobre los movimientos de las barras bravas en las fronteras.
Una lista extensa bajo la lupa judicial
Entre los más de 50 nombres afectados figuran referentes de la tribuna y socios que ahora deberán enfrentar no solo el bloqueo en los estadios, sino también una causa penal en el Juzgado Federal de Gualeguaychú. La justicia busca determinar ahora el grado de responsabilidad individual sobre el arma y la droga secuestrada.