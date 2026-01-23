Mano dura en la frontera: Prohibición de ingreso para 50 barras de San Lorenzo tras un escandaloso operativo

Lo que debía ser un viaje de acompañamiento para un partido amistoso terminó en un expediente judicial de alto riesgo. Más de 50 integrantes de la facción de San Lorenzo conocida como “La Butteler” recibieron una suspensión definitiva para ingresar a cualquier estadio del país. La medida, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, se activó tras un control de rutina en Gualeguaychú que dejó al descubierto un peligroso arsenal y sustancias ilegales.