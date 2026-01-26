“Mi objetivo siempre es y será servir al club”: Tiago Peñalba y el desafío de un nuevo comienzo en San Martín de Tucumán

Ahora el contexto es otro. Nuevo entrenador, casi un plantel desde cero y una pretemporada que volvió a abrir el juego. Tras los amistosos en Santiago del Estero, Peñalba fue titular en el empate sin goles ante Güemes y se mostró conforme con lo que el equipo empieza a construir. “Estoy muy tranquilo y cómodo. Lo que vamos a mostrar en la cancha es la idea que tiene el cuerpo técnico. Estos amistosos son importantes porque, por momentos, pudimos plasmarla en los dos partidos que jugamos y siempre se saca algo positivo”, explicó.