¿Las canas podrían ser un mecanismo de defensa frente al cáncer?: la repsuesta de la ciencia

La aparición de canas suele asociarse al paso del tiempo, al estrés o a factores genéticos. Sin embargo, en los últimos años comenzó a circular una pregunta que despierta curiosidad y preocupación: ¿podría el encanecimiento, especialmente cuando aparece de forma temprana, estar relacionado con el cáncer? Frente a este interrogante, un grupo de científicos dirigió una investigación que explica cómo se relacionan el envejecimiento del cabello y el desarrollo de cáncer en mamíferos, en especial en ratones.