¿Las canas podrían ser un mecanismo de defensa frente al cáncer?: la repsuesta de la ciencia

La aparición de canas suele asociarse al paso del tiempo, al estrés o a factores genéticos. Sin embargo, en los últimos años comenzó a circular una pregunta que despierta curiosidad y preocupación: ¿podría el encanecimiento, especialmente cuando aparece de forma temprana, estar relacionado con el cáncer? Frente a este interrogante, un grupo de científicos dirigió una investigación que explica cómo se relacionan el envejecimiento del cabello y el desarrollo de cáncer en mamíferos, en especial en ratones.
El trabajo se realizó en la Universidad de Tokio, bajo la conducción de la profesora Emi Nishimura y el profesor asistente Yasuaki Mohri. El estudio buscó determinar de qué forma reaccionan las células madre responsables del color del pelo cuando enfrentan daños en el ADN. ¿A qué conclusión llegaron?
¿Las canas podrían ser un mecanismo de defensa frente al cáncer?
Un estudio publicado en octubre en la revista Nature Cell Biology puso el foco en el impacto del estrés celular provocado por factores como la radiación ultravioleta y los compuestos carcinógenos. Según los resultados, estos estímulos activan vías biológicas que, por un lado, impulsan el encanecimiento del cabello y, por otro, actúan como un freno para la proliferación descontrolada de células con ADN dañado.
Durante la investigación, los especialistas siguieron de cerca a las células madre productoras de melanina. En pruebas con ratones, comprobaron que ante lesiones en el ADN estas células pueden optar entre dos respuestas opuestas: detener su ciclo de división, lo que provoca la aparición de canas, o continuar multiplicándose sin control, un proceso que eleva el riesgo de formación de tumores.
Por qué aparecen las canas: el “freno biológico” que apaga el color del cabello
El proceso normal de crecimiento del cabello depende de células madre específicas que residen en el folículo piloso y que se conocen como células madre de melanocitos. Estas células se dividen regularmente y producen células maduras encargadas de sintetizar melanina, el pigmento que define el color del pelo.
Dot Bennett, bióloga celular de la Universidad City St George’s de Londres, explicó que en cada ciclo capilar estas células madre generan células diferenciadas que migran hacia la base del folículo, donde comienzan a producir el pigmento. Sin embargo, con el paso del tiempo, su capacidad de división y de generación de melanina disminuye, lo que deriva en un cabello cada vez más claro hasta tornarse gris o blanco.
Este proceso es identificado por los científicos como senescencia celular, un mecanismo que actúa como un “freno biológico” para evitar divisiones celulares indefinidas. Según Bennett, este límite cumple un rol clave al prevenir que errores genéticos acumulados se propaguen y den origen a patologías como el cáncer.
Una vez que las células madre de melanocitos alcanzan ese punto crítico, dejan de dividirse, el folículo pierde su fuente de pigmento y aparece la canicie. Aunque se trata de un fenómeno asociado a la edad, el estudio señala que también puede activarse de forma anticipada cuando las células detectan daños en su ADN.