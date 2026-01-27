Cáncer en perros: síntomas y señales de alerta que no hay que ignorar

Si bien muchas veces hay pocos o ningún signo -al menos al principio- que hagan sospechar de la enfermedad, si se nota algún síntoma extraño en la mascota lo mejor será acudir a un veterinario que sabrá determinar sus causas. Los tipos de cáncer caninos son cinco, pero un diagnóstico temprano puede llevar a un tratamiento que ayude a mitigar cualquier dolencia.