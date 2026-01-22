Qué dicen algunos psicólogos sobre las mujeres que se dejan las canas

En un aspecto parcial de la vida de las mujeres, el mundo parece dividirse en dos grupos sin alternativas: canas sí o canas no. La aparición de los primeros cabellos blancos supone para muchas mujeres un antes y un después, una especie de quiebre que marca dos etapas bien diferenciadas en la edad. Para otras, en cambio, es un aspecto más del paso de los años. Pero, por lo general, no pasa desapercibido.