Qué dicen algunos psicólogos sobre las mujeres que se dejan las canas

Mientras que para los hombres las canas suelen asociarse a la madurez y el atractivo, para las mujeres la carga simbólica suele ser diferente.

Jane Fonda es una de las icónicas mujeres que optó por las canas durante las últimas décadas. Jane Fonda es una de las icónicas mujeres que optó por las canas durante las últimas décadas. Foto: Picture alliance//Getty Images
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

En un aspecto parcial de la vida de las mujeres, el mundo parece dividirse en dos grupos sin alternativas: canas sí o canas no. La aparición de los primeros cabellos blancos supone para muchas mujeres un antes y un después, una especie de quiebre que marca dos etapas bien diferenciadas en la edad. Para otras, en cambio, es un aspecto más del paso de los años. Pero, por lo general, no pasa desapercibido.

Desde temprana edad, para las mujeres aparece un cuestionamiento: ¿tintura cuando aparezcan las primeras canas? Aunque para algunas el proceso de coloración del cabello se da de manera mucho más temprana –incluso desde la adolescencia–, para otras representa una iniciación que se da solamente ante las primeras canas. Algunos expertos coinciden en que quienes deciden conservar y mostrar sus cabellos blancos comparten ciertos rasgos de personalidad.

Qué dice una psicóloga sobre las mujeres que se dejan las canas

La psicóloga española Elena Daprá sostiene que tomar la decisión de teñirse o no está vinculada a rasgos de personalidad. Esta decisión alude a varios conceptos psicológicos que tienen que ver con la autoestima”, destaca. El autoconcepto que tenemos respecto de nosotros mismos influye en todo momento de la vida y la llegada de las canas no es la excepción.

“La aparición de canas marca el fin de la juventud en la sociedad que la valora”, explica. “Se da una especie de crisis vital en la que tenés que darte cuenta de todo lo que tenés, y no solo de lo que te falta”, apunta. Aceptar las canas es, también, parte de aceptar el propio cuerpo y su evolución. Por eso, dejarse las canas, indica, está relacionado a la capacidad de aceptación.

Las canas no significan lo mismo para hombres que para mujeres

Es sabido que en la sociedad hay un extenso grupo que valora la juventud. Para ellos, la aparición de las canas marca el fin de esta etapa y resulta lógico pensar que cubrirlas es una manera de extender la juventud. En una sociedad que asigna roles de género, el pelo blanco puede llegar a resultar incluso traumático para las mujeres, a quienes las canas no les aportan madurez, sino vejez.

La carga simbólica que tienen estos cabellos decolorados es diferente para hombres y mujeres. Mientras que a la mujer se le atribuye vejez temprana, al hombre no. Por eso, cuando las canas aparecen en las cabezas masculinas, son señal de madurez, lo que los vuelve incluso atractivos al ojo ajeno. Para la mujer, si las canas no implican madurez, ¿entonces qué? Para muchas de ellas, una mala señal del paso del tiempo.

