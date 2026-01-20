La Legislatura se reactiva en el receso para tratar dos DNU que firmó Jaldo

El Poder Legislativo celebrará la próxima semana una sesión extraordinaria para tratar los dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) que había firmado el gobernador Osvaldo Jaldo, quien se reincorpora de su licencia esta semana.
La decisión fue comunicada esta mañana, tras la reunión que mantuvieron el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE), Miguel Ángel Acevedo, y el presidente subrogante de la Cámara provincial, Sergio Mansilla.
El referente peronista de Aguilares, que está interinamente al frente del cuerpo colegiado, firmará las convocatorias a una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria para este jueves.
En el encuentro, la mesa de autoridades y los jefes de los bloques políticos resolverán la fecha de la sesión extraordinaria, que podría ser entre el martes y el jueves, confirmó Acevedo.
El primero de los DNU que abordará la Legislatura refiere a las restricciones dispuestas por Jaldo para las designaciones de personal en el ámbito de la Administración Pública, por un plazo de dos años.
El segundo de los instrumentos renueva la eximición, hasta el 31 de diciembre de 2026, de presentar el certificado de cumplimiento fiscal para empresas que provean de bienes y servicios al Estado provincial.
En principio, estaba previsto que estos instrumentos legales quedaran firmes por el paso de los 20 días hábiles, como dispone la Constitución provincial.
Sin embargo, esa cláusula de la Carta Magna fue fulminada por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en una demanda promovida por los constitucionalistas Luis Iriarte y Carmen Fontán.
"Hemos resuelto que se llamará a Labor Parlamentaria", anticipó Acevedo, en diálogo con la prensa.
Mansilla, en tanto, recordó que "los DNU tienen 20 días hábiles para ser tratados rechazados". "Mientras tanto, están en vigencia. Vamos a cumplir con los plazos, que creo que se terminan el 26 y el 28 de febrero", añadió.
El peronismo cuenta con los números necesarios en la Legislatura para darles fuerza de ley a ambas iniciativas del gobernador. De todos modos, el presidente subrogante de la Cámara explicó que "todo depende de lo que pase" en el ámbito legislativo. "La idea es tratarlo en la sesión y, obviamente, los oficialistas vamos a querer ratificarlo y habrá otras opiniones que se van a debatir", sostuvo Mansilla.