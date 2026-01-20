La Legislatura se reactiva en el receso para tratar dos DNU que firmó Jaldo

El peronismo cuenta con los números necesarios en la Legislatura para darles fuerza de ley a ambas iniciativas del gobernador. De todos modos, el presidente subrogante de la Cámara explicó que "todo depende de lo que pase" en el ámbito legislativo. "La idea es tratarlo en la sesión y, obviamente, los oficialistas vamos a querer ratificarlo y habrá otras opiniones que se van a debatir", sostuvo Mansilla.