El dólar oficial cortó la tendencia bajista y se vendió a $1.460 en el Banco Nación

En una jornada marcada por la escasa actividad debido al feriado en Estados Unidos, el dólar oficial cortó la tendencia bajista que había registado en las ruedas previas y anotó una leve suba este lunes. En el Banco Nación (BNA), la divisa estadounidense avanzó cinco unidades, equivalente a un incremento del 0,3%, y cerró a $1.460 para la venta.
En el mercado mayorista, el volumen operado fue particularmente bajo y alcanzó los U$S190,7 millones en el segmento de contado. Allí, el tipo de cambio mayorista subió $4,50 y finalizó en $1.434,50 para la venta.
Por su parte, las cotizaciones financieras mostraron un comportamiento dispar. El dólar MEP registró una variación negativa del 0,25% y concluyó la jornada en $1.468,4 para la venta. En contraste, el Contado con Liquidación (CCL) avanzó 0,63% y cerró a $1.508,87.
En el mercado informal, el dólar "blue" acompañó la tendencia alcista del CCL y subió $5, para ubicarse en $1.505 para la venta.
Proyecciones del FMI para la economía argentina
El Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó su voto de confianza en la economía argentina al presentar este lunes en Bruselas la actualización de su "Panorama Económico Mundial".
El organismo proyectó que el Producto Bruto Interno (PBI) del país experimentará una expansión del 4% tanto en 2026 como en 2027. Esta cifra no solo ratifica la perspectiva favorable sobre el rumbo local, sino que ubica al país conducido por el presidente Javier Milei en una senda de crecimiento superior al promedio global, el cual se estima en un 3,3% para este año y un 3,2% para el próximo.
El informe destaca el posicionamiento relativo del país en el concierto internacional. Dentro de un relevamiento de las 30 economías que concentran la mayor parte del PBI mundial, la Argentina se alza como la undécima con mayor crecimiento proyectado e integra un lote de alto dinamismo donde solo es superada por gigantes emergentes como India, Filipinas, Indonesia, China y Arabia Saudita.
Los datos de la entidad dirigida por Kristalina Georgieva contrastan fuertemente con la realidad de los socios comerciales de la región, donde la tendencia se inclina hacia la moderación.
Mientras la Argentina acelera, Brasil desaceleraría su ritmo de crecimiento desde el 2,5% registrado en 2025 a un magro 1,6% en 2026, con una recuperación parcial al 2,3% recién en 2027. Un escenario similar atraviesa México, que mostraría tasas modestas del 1,5% y 2,1% para el mismo período.