Cómo llega Talleres de Perico a la final ante Tucumán Central

En la antesala del encuentro, Godoy se mostró confiado y apeló al respaldo del grupo. “Hay que revertir el resultado adverso que tuvimos en Tucumán. El plantel está en armonía, siempre con el convencimiento de lo que tenemos en mente”, expresó el DT del “Expreso azul”, transmitiendo serenidad y optimismo pese al desafío que representa la serie.