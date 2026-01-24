Secciones
Cómo llega Talleres de Perico a la final ante Tucumán Central

El “Expreso azul” tendrá modificaciones, contará con un estadio ampliado para la ocasión y buscará dar vuelta el 0-2 de la ida en la final del Torneo Regional Amateur. Su entrenador transmitió confianza en la previa.

Hace 1 Hs

Talleres de Perico afrontará este domingo un partido decisivo en el estadio Doctor Plinio Zabala, donde recibirá a Tucumán Central desde las 18 con la obligación de revertir el 2-0 adverso sufrido en la ida de la final del Torneo Regional Amateur. El conjunto jujeño buscará hacerse fuerte de local, apoyado por su gente y con un escenario especialmente preparado para una jornada histórica.

El encuentro se disputará en el estadio Doctor Plinio Zabala que cuenta con capacidad para 6.000 espectadores. En las últimas horas se concretó la instalación de una tribuna tubular proveniente de Palpalá, ese sector será destinado a la parcialidad de Tucumán Central, que podrá contar con hasta 250 hinchas neutrales, cuyas entradas deberán adquirirse en el mismo estadio.

TODO LISTO. El local colocó nuevas gradas para mejorar la distribución de las parcialidades. TODO LISTO. El local colocó nuevas gradas para mejorar la distribución de las parcialidades.

En lo futbolístico, el equipo dirigido por Nazareno Godoy presentará variantes respecto al primer partido. El entrenador dispuso el regreso del defensor Mariano Arroyo, quien cumplió su sanción y reemplazará a Omar Castaño en la última línea. Además, en la delantera persiste una duda: Hernán Brylko y Fabián Rivero se disputan un lugar para acompañar a Diego Magno en el ataque.

En la antesala del encuentro, Godoy se mostró confiado y apeló al respaldo del grupo. “Hay que revertir el resultado adverso que tuvimos en Tucumán. El plantel está en armonía, siempre con el convencimiento de lo que tenemos en mente”, expresó el DT del “Expreso azul”, transmitiendo serenidad y optimismo pese al desafío que representa la serie.

El probable once de Talleres

Pablo Fernández; Joaquín Cardozo, Juan Cruz Huichulef, Mariano Arroyo y Rafael Ríos; Lucas Tarcaya, Rodrigo Morales, Matías Ruiz y Nicolás Herrera; Diego Magno y Hernán Brylko o Fabián Rivero.

