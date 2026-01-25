“Todavía no nos sentimos campeones, queda un paso más”: la palabra de los protagonistas tras el triunfo de Tucumán Central

El técnico reconoció que el encuentro presentó dificultades inesperadas, especialmente por las lesiones y la necesidad de reacomodar piezas dentro del campo. “Pasaron muchas cosas en la cancha. Tuvimos jugadores lesionados y hubo que poner a algunos en puestos que no eran habituales, como el caso de Felipe Estrada. Los cambios que pensé no salieron como quería y ellos encontraron el empate. Estaban obligados a buscarlo y lo lograron”, admitió Arrieta, sin quitarle mérito al rival.