Tucumán Central mostró su carácter en los penales y quedó a un paso del Federal A

El fútbol es una batalla psicológica y en las finales se pelea, sobre todo, con la cabeza. En Perico, Tucumán Central lo entendió desde el primer golpe. Apenas iniciado el partido, Fabián Rivero abrió el marcador y la tarde se volvió espesa, ruidosa, incómoda. El “Rojo” quedó obligado a sostener una ventaja que ya no estaba en el tablero, pero sí en la memoria, construida con los dos goles de diferencia obtenidos en la ida. El empate posterior de Franco Barrera devolvió aire y pareció ordenar el caos, aunque fue apenas un respiro. La final se estiró hacia ese territorio traicionero donde el reloj pesa más que las piernas y cada pase se transforma en una prueba de carácter. Y cuando todo parecía encaminado, llegó el golpe más cruel: sobre el final, Rivero volvió a aparecer, estampó el 2-3 y cinco minutos después Marcos Coria igualó la serie y empujó la definición a los penales. Fue un gol con doble filo: esperanza pura para Talleres y un mazazo emocional para Tucumán Central, que debió recomponerse de inmediato para sobrevivir y terminar imponiéndose desde los 12 pasos por 4-2.