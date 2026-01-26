Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó al interior de las provincias

Las rutas del narcotráfico continúan expandiéndose en todo el NOA. Así surge del análisis de las estadísticas de los secuestros de droga que circularon por la región. El año pasado se decomisaron más de 12.500 kilos de estupefacientes, un 32% más que en 2024. Sin embargo, detrás de ese volumen de cifras aparecen otros datos que generan preocupación: parajes, localidades, comunas, municipios y provincias que antes no formaban parte del circuito narco comenzaron a cobrar un protagonismo creciente en el tráfico de sustancias.