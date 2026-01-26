Los seis hitos narcos de 2025: radiografía del nuevo mapa del delito en el NOA

Destinos

Buenos Aires sigue siendo el principal punto de envío de la droga que se secuestró en el NOA durante el 2025 con más de una tonelada. Las sustancias decomisadas, según los registros de LA GACETA, tenían destino a 16 de las 24 jurisdicciones que tiene Argentina. También hubo un importante decomiso de una carga que era trasladada a Chile.