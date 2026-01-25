Un golpe sobre la mesa de la Real Academia: polémica sobre la lengua, entre“el guasap” y “la Inquisición”

Puede haberle alcanzado a Muñoz Machado, tan amigo de los argentinos, alguno de los mandobles de Pérez-Reverte dirigidos a la mayoría de sus colegas en la corporación fundada en 1713, en tiempos de Felipe V, a fin de que velara por la prestancia y unidad de la lengua. Pérez-Reverte deja a salvo su reconocimiento por la valía de la actual conducción integral de la RAE. Es más: cuando los funcionarios del Instituto Cervantes, que dependen de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cultura, han atacado a Muñoz Machado en lucha sorda por convertirse en los reales guardianes de la lengua, en lugar de hacer que ese instituto actúe como homólogo de la Alianza Francesa o de la Dante Alighieri para lo que fue concebido, Pérez-Reverte intervino en apoyo del presidente de la RAE.