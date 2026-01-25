Secciones
El vértigo de enero se enfrió en Davos

Donald Trump bajó un cambio en su política confrontativa y eso devuelve oxígeno al asfixiante arranque de 2026. En el Foro Económico Mundial expuso su visión de la economía y subrayó sus diferencias con Europa. Javier Milei compartió su tesis sobre la eficiencia y la justicia. Su ministro de desregulación postuló a la Argentina como un paraíso libertario para las empresas de IA.

Daniel Dessein
Por Daniel Dessein Hace 8 Hs

