El vértigo de enero se enfrió en Davos
Donald Trump bajó un cambio en su política confrontativa y eso devuelve oxígeno al asfixiante arranque de 2026. En el Foro Económico Mundial expuso su visión de la economía y subrayó sus diferencias con Europa. Javier Milei compartió su tesis sobre la eficiencia y la justicia. Su ministro de desregulación postuló a la Argentina como un paraíso libertario para las empresas de IA.
Temas Estados Unidos de AméricaTucumánBuenos AiresSuizaCasa BlancaDonald TrumpGobierno nacionalJavier Milei