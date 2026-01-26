Parecen golosinas, pero no lo son: alerta por la llegada de las "bolsitas de nicotina" a la Argentina

“Durante una recorrida, vimos que se venden en quioscos de la Ciudad de Buenos Aires, del AMBA y de Mar del Plata, pero las marcas buscan llegar a todo el país y el producto también se consigue por internet”, contó Ballarino. Y en el reporte del que es autora cita a Guillermo Espinosa, médico especialista en Control del Tabaco del Hospital Italiano de Buenos Aires y presidente de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), quien explicó: “Lo que tienen estas bolsitas son sales de nicotina, un cristal que se disuelve fácilmente y es sencillo de producir. A diferencia de la planta de tabaco, que requiere siembra y cosecha, se trata de un compuesto químico que puede elaborarse de manera industrial”. Y añadió: “El objetivo es vender un producto de consumo rápido y masivo, que genera dependencia, especialmente entre adolescentes, y que luego impulsa una mayor demanda de otros productos con nicotina”.