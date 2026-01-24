Martín Menem confirmó que el Gobierno avanzará con la baja de la edad de imputabilidad

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, confirmó este sábado que el gobierno de Javier Milei avanzará este año con la baja de la edad de imputabilidad. La iniciativa formará parte de la Reforma del Código Penal y, según señaló el dirigente libertario, responde a una definición política que surge de “un mandato claro” de la sociedad.
El anuncio fue realizado a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, donde el titular de la Cámara baja remarcó la decisión del oficialismo de abordar los temas estructurales vinculados a la seguridad y la justicia penal. “Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión”, expresó.
En el mismo mensaje, el dirigente ratificó la postura del Gobierno nacional sobre la cuestión. “En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal”, afirmó.
Menem también dejó en claro la posición del oficialismo respecto al enfoque que se buscará imprimirle a la reforma. “No hay medias tintas: el que las hace, las paga. Tenemos clara nuestra posición”, sostuvo.