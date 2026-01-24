Martín Menem confirmó que el Gobierno avanzará con la baja de la edad de imputabilidad

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, confirmó este sábado que el gobierno de Javier Milei avanzará este año con la baja de la edad de imputabilidad. La iniciativa formará parte de la Reforma del Código Penal y, según señaló el dirigente libertario, responde a una definición política que surge de “un mandato claro” de la sociedad.