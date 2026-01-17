Secciones
Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en Jesús María y le agradeció a Córdoba por “ayudarlo a ser presidente”

El mandatario aceptó la invitación del cantante para subir al escenario del festival y entonaron "Amor salvaje" por pedido del libertario. VIDEO.

El Chaqueño Palavecino y Javier Milei en el Festival de Jesús María. El Chaqueño Palavecino y Javier Milei en el Festival de Jesús María.
Hace 4 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, se subió al escenario del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y cantó junto al Chaqueño Palavecino y le agradeció a Córdoba por "ayudarlo a ser presidente". 

Minutos antes de la medianoche, el mandatario llegó a  la provincia y se trasladó en helicóptero unos 50 kilómetros hasta la ciudad cabecera del departamento de Colón. Lo acompañó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Desde allí, en camioneta, se dirigieron al predio donde se desarrolla uno de los festivales folklóricos más importantes del país, que combina música, jineteada y tradiciones criollas.

Tras interpretar una canción, el artista salteño se tomó un momento para saludarlo desde el escenario y agradecer su presencia: “Gracias por venir, Presidente. Muchas gracias por venir a estas fiestas criollas”.

Por su parte, Milei respondió con palabras de reconocimiento hacia la provincia y el público presente: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba, que es la que me ayudó a ser Presidente. Por eso no quería faltar”.

Luego, el jefe de Estado sorprendió al realizar un pedido especial: “Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema por el amor que tengo por Córdoba?”. “Cuál será”, respondió el cantante, visiblemente sorprendido. “Amor salvaje”, contestó Milei, entusiasmado.

Ante la situación, Palavecino lo invitó a compartir el escenario. Milei intentó esquivar la propuesta con humor: “No me da el piné. Soy un amateur; usted es un grande, yo un admirador”. Sin embargo, frente a la insistencia del artista, aceptó y se sumó a la interpretación. Mientras caminaba hacia el escenario, el Chaqueño bromeó: “Canta rock, ¿cómo no va a cantar conmigo?”.

Tras compartir el clásico del folklore popular, Milei cerró el momento con una sonrisa y una frase que despertó aplausos: “Gracias por permitirme arruinar el tema”.

Con esta visita, Milei se convirtió en el tercer presidente en asistir al tradicional Festival de Jesús María. Anteriormente, estuvieron presentes Mauricio Macri en 2017 y Néstor Kirchner en 2004.

