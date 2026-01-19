El 70% de los Senadores registró asistencia perfecta

El chaqueño y senador por Unión por la Patria, Antonio José Rodas, fue el que más faltas registró con cuatro ausencias, todas justificadas por motivos de salud. Mientras tanto, el senador y ex candidato a Vicepresidente en 2003 de Carlos Menem, Juan Carlos Romero, y los radicales Edith Terenzi y Rodolfo Suarez cerraron el año con dos ausencias. Por el lado de La Libertad Avanza, solamente la senadora Ivanna Arrascaeta registró una ausencia. Finalmente, el senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, la senadora Kirchnerista Juliana Di Tullio, la ex ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires Guadalupe Tagliaferri, entre otros, contaron con una inasistencia en las reuniones de la Cámara alta.