El 70% de los Senadores registró asistencia perfecta

De 72 representantes que componen la Cámara alta, 23 registraron al menos una ausencia en las 10 sesiones del periodo ordinario.

Hace 5 Hs

Entre los meses de Marzo a Noviembre de 2025, casi el 70% de los senadores obtuvieron asistencia perfecta en las sesiones, entre ellas una informativa, según datos del sitio Parlamentario.

 El chaqueño y senador por Unión por la Patria, Antonio José Rodas, fue el que más faltas registró con cuatro ausencias, todas justificadas por motivos de salud. Mientras tanto, el senador y ex candidato a Vicepresidente en 2003 de Carlos Menem, Juan Carlos Romero, y los radicales Edith Terenzi y Rodolfo Suarez cerraron el año con dos ausencias. Por el lado de La Libertad Avanza, solamente la senadora Ivanna Arrascaeta registró una ausencia. Finalmente, el senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, la senadora Kirchnerista Juliana Di Tullio, la ex ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires Guadalupe Tagliaferri, entre otros, contaron con una inasistencia en las reuniones de la Cámara alta.


