Secciones
Política

El nuevo interventor destacó que la Caja Popular cuenta con mecanismos de control y garantizó transparencia en la gestión

Guillermo Norry buscó llevar tranquilidad en torno al funcionamiento de la institución.

LA GACETA LA GACETA
Hace 4 Hs

Luego de la asunción de las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros, el flamante interventor, Guillermo Norry, brindó sus primeras definiciones y buscó llevar tranquilidad en torno al funcionamiento de la institución. Ante la prensa, aclaró que la entidad cuenta con controles internos y aseguró que su gestión estará basada en la transparencia y el trabajo conjunto.

Osvaldo Jaldo desestimó que el recambio en la Caja Popular esté ligado a la interna del PJ, pero envió varios mensajes

Osvaldo Jaldo desestimó que el recambio en la Caja Popular esté ligado a la interna del PJ, pero envió varios mensajes

“No se olviden de que la Caja Popular tiene auditoría interna”, remarcó al referirse a los mecanismos de control que rigen tanto en la casa central como en las sucursales. En otras líneas, adelantó que trabajará de manera coordinada con las autoridades salientes: “vamos a trabajar codo a codo con José Díaz, quien nos va a ir acercando los informes correspondientes”.

Consultado por la presencia policial registrada tanto en Casa de Gobierno como en la sede de la Caja Popular, Norry descartó cualquier lectura política o preventiva ante posibles conflictos. “Fue una cuestión de seguridad, una decisión policial. No se preveían manifestaciones ni situaciones especiales”, aclaró. Además, enfatizó que no requiere custodia personal y que mantiene una relación fluida con los distintos sectores gremiales. “Provengo del sindicalismo y tengo diálogo con todos los dirigentes. Camino tranquilo por la calle y no necesito policía”, afirmó.

Recambio en la Caja Popular: “El balance está a la vista”

Recambio en la Caja Popular: “El balance está a la vista”

Finalmente, Norry dejó en claro que la nueva etapa al frente de la Caja Popular se inicia con un mensaje de continuidad institucional y responsabilidad. “No son ciclos, son momentos. Hay cambios de funciones, pero la institución sigue funcionando con normalidad”, sostuvo.

Temas TucumánSan Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Esta ordenanza jerarquiza a los achilateros”

“Esta ordenanza jerarquiza a los achilateros”

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Chahla criticó la ausencia de la Nación y la lentitud burocrática: “Hoy la gente no pide baches, pide trabajo”

Chahla criticó la ausencia de la Nación y la lentitud burocrática: “Hoy la gente no pide baches, pide trabajo”

Lo más popular
Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan
1

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión
2

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Grok creó tres millones de imágenes sexualizadas
3

Grok creó tres millones de imágenes sexualizadas

Si te interesa el activismo ambiental, Jóvenes por el Clima abrió su convocatoria
4

Si te interesa el activismo ambiental, Jóvenes por el Clima abrió su convocatoria

La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales
5

La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata
6

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata

Más Noticias
La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales

La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales

Sumate antes de que cierre: tu nombre puede viajar a la Luna en Artemis II

Sumate antes de que cierre: tu nombre puede viajar a la Luna en Artemis II

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Recuerdos fotográficos: la avenida Perón... hace 30 años

Recuerdos fotográficos: la avenida Perón... hace 30 años

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Comentarios