Secciones
Política

Recambio en la Caja Popular: “El balance está a la vista”

José Díaz agradeció “la confianza depositada por el gobernador”.

Recambio en la Caja Popular: “El balance está a la vista”
Hace 4 Hs

El abogado José Díaz cerró su gestión al frente de la Caja Popular de Ahorros (CPA) luego de ocho años. Ayer, el ex interventor estuvo presente en el acto de jura de las nuevas autoridades del ente crediticio, y recibió los agradecimientos públicos por parte del titular del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, y del vicegobernador Miguel Acevedo. “El agradecido soy yo por la confianza depositada por el gobernador, junto con todo el equipo de trabajo. No se puede hacer ninguna tarea si no es obviamente con el apoyo del Ejecutivo”, señaló a LA GACETA.

Díaz estuvo en el Salón Blanco junto al ex subinterventor, Darío Amatti. “El balance de la gestión de la Caja Popular está a la vista. No es algo que lo deba decir yo; lo han expresado el Gobernador, el presidente de la Legislatura. Creo que eso basta y sobra para saber cuál es balance que se tiene de la CPA”, planteó el letrado.

Díaz había llegado al cargo en 2018, durante la administración del entonces gobernador Juan Manzur, como parte de un acuerdo político con el gremio bancario que lidera el diputado nacional Carlos Cisneros. Más tarde, el abogado había sido ratificado tras dos recambios en el Poder Ejecutivo. Pero aclaró que “no es ninguna sorpresa” el cese de sus funciones como interventor. “Los funcionarios trabajamos para Tucumán y la institución; son decisiones que toma el Gobernador”, afirmó. Luego, confirmó que seguirá formando parte de la entidad, dado que integra el plantel. “El gobernador, el ministro (Daniel Abad) y los interventores (Guillermo Norry y Antonio Bustamante) me han pedido que haga determinado tipo de función”, indicó.

En diálogo con la prensa, el gobernador Jaldo confirmó que Díaz permanecerá en el ámbito del organismo. “Creo que es asesor letrado, y seguramente volverá a su lugar. Nosotros somos muy respetuosos. Seguramente que él va a aportar todo el conocimiento”, aseveró el mandatario.

Temas TucumánOsvaldo JaldoCaja Popular de Ahorros de TucumánJosé Díaz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Obras y transporte, los temas en la agenda de Jaldo y Chahla

Obras y transporte, los temas en la agenda de Jaldo y Chahla

La Legislatura sesiona el martes por los DNU

La Legislatura sesiona el martes por los DNU

Jaldo habló de su licencia, defendió el funcionamiento institucional, se refirió a la inseguridad y al temporal

Jaldo habló de su licencia, defendió el funcionamiento institucional, se refirió a la inseguridad y al temporal

Jaldo, contra la oposición: No hay que politizar ni sacar ventajas con el dolor de la gente

Jaldo, contra la oposición: "No hay que politizar ni sacar ventajas con el dolor de la gente"

Jaldo reclamó a la Nación los fondos coparticipables que le corresponden a Tucumán

Jaldo reclamó a la Nación los fondos coparticipables que le corresponden a Tucumán

Lo más popular
Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan
1

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión
2

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Grok creó tres millones de imágenes sexualizadas
3

Grok creó tres millones de imágenes sexualizadas

Si te interesa el activismo ambiental, Jóvenes por el Clima abrió su convocatoria
4

Si te interesa el activismo ambiental, Jóvenes por el Clima abrió su convocatoria

La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales
5

La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata
6

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata

Más Noticias
La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales

La UNC incorpora carreras virtuales pensadas para las nuevas demandas laborales

Sumate antes de que cierre: tu nombre puede viajar a la Luna en Artemis II

Sumate antes de que cierre: tu nombre puede viajar a la Luna en Artemis II

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Recuerdos fotográficos: la avenida Perón... hace 30 años

Recuerdos fotográficos: la avenida Perón... hace 30 años

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Comentarios