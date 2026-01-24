Recambio en la Caja Popular: “El balance está a la vista”

El abogado José Díaz cerró su gestión al frente de la Caja Popular de Ahorros (CPA) luego de ocho años. Ayer, el ex interventor estuvo presente en el acto de jura de las nuevas autoridades del ente crediticio, y recibió los agradecimientos públicos por parte del titular del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, y del vicegobernador Miguel Acevedo. “El agradecido soy yo por la confianza depositada por el gobernador, junto con todo el equipo de trabajo. No se puede hacer ninguna tarea si no es obviamente con el apoyo del Ejecutivo”, señaló a LA GACETA.
Díaz estuvo en el Salón Blanco junto al ex subinterventor, Darío Amatti. “El balance de la gestión de la Caja Popular está a la vista. No es algo que lo deba decir yo; lo han expresado el Gobernador, el presidente de la Legislatura. Creo que eso basta y sobra para saber cuál es balance que se tiene de la CPA”, planteó el letrado.
Díaz había llegado al cargo en 2018, durante la administración del entonces gobernador Juan Manzur, como parte de un acuerdo político con el gremio bancario que lidera el diputado nacional Carlos Cisneros. Más tarde, el abogado había sido ratificado tras dos recambios en el Poder Ejecutivo. Pero aclaró que “no es ninguna sorpresa” el cese de sus funciones como interventor. “Los funcionarios trabajamos para Tucumán y la institución; son decisiones que toma el Gobernador”, afirmó. Luego, confirmó que seguirá formando parte de la entidad, dado que integra el plantel. “El gobernador, el ministro (Daniel Abad) y los interventores (Guillermo Norry y Antonio Bustamante) me han pedido que haga determinado tipo de función”, indicó.
En diálogo con la prensa, el gobernador Jaldo confirmó que Díaz permanecerá en el ámbito del organismo. “Creo que es asesor letrado, y seguramente volverá a su lugar. Nosotros somos muy respetuosos. Seguramente que él va a aportar todo el conocimiento”, aseveró el mandatario.