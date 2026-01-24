Recambio en la Caja Popular: “El balance está a la vista”

Díaz había llegado al cargo en 2018, durante la administración del entonces gobernador Juan Manzur, como parte de un acuerdo político con el gremio bancario que lidera el diputado nacional Carlos Cisneros. Más tarde, el abogado había sido ratificado tras dos recambios en el Poder Ejecutivo. Pero aclaró que “no es ninguna sorpresa” el cese de sus funciones como interventor. “Los funcionarios trabajamos para Tucumán y la institución; son decisiones que toma el Gobernador”, afirmó. Luego, confirmó que seguirá formando parte de la entidad, dado que integra el plantel. “El gobernador, el ministro (Daniel Abad) y los interventores (Guillermo Norry y Antonio Bustamante) me han pedido que haga determinado tipo de función”, indicó.