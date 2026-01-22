“Milei intenta enterrar a Maquiavelo, pero su discurso confirma su plena vigencia”

“Son liderazgos que no se preguntan si algo es legal, democrático o justo, sino si es eficaz para conservar y expandir el poder”, advirtió Hassan, y trazó un paralelismo entre Milei y figuras como Donald Trump o Nayib Bukele. En ese sentido, remarcó que el Presidente argentino construye su identidad política a partir de la confrontación con la “casta” y de la idea del “milagro político”, especialmente en torno a la baja de la inflación.