Secciones
Política

“Milei intenta enterrar a Maquiavelo, pero su discurso confirma su plena vigencia”

La licenciada en Relaciones Internacionales, Emilia Hassan, sostuvo en LA GACETA que el Presidente no rompe con la política tradicional, sino que reproduce un liderazgo personalista similar al de Trump y Bukele.

Hace 1 Hs

La licenciada en Relaciones Internacionales, Emilia Hassan, analizó este jueves en LA GACETA el discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos 2026. En Buen Día Verano, advirtió que su retórica confrontativa, disruptiva y personalista se inscribe en una lógica de liderazgo que revive las viejas dinámicas del poder, más allá de los intentos por presentarse como una ruptura con la política tradicional.

Durante su participación, Hassan sostuvo que la política exterior del gobierno libertario responde, en gran medida, a una estrategia de consumo interno. “Lo que vimos en Davos es la continuidad de una política internacional pensada más para el electorado local que para el sistema internacional”, afirmó. Señaló, además, el tono “profético” con el que Milei abrió su exposición al declarar simbólicamente la muerte de Maquiavelo.

Según la especialista, lejos de clausurar esa tradición, el discurso presidencial confirma la vigencia del pensamiento maquiaveliano. “Maquiavelo marca un quiebre en la historia de la filosofía política cuando separa la moral de la política y plantea que el poder se rige por sus propias reglas. Eso es exactamente lo que hoy vemos resurgir”, explicó.

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

En ese marco, Hassan vinculó a Milei con un nuevo tipo de liderazgo global que el analista Giuliano da Empoli define como “liderazgo borgiano”, en referencia a César Borgia, figura admirada por Maquiavelo. Se trata, dijo, de dirigentes que buscan romper con lo establecido, desestiman procedimientos, normas y consensos institucionales, y privilegian la acción directa como forma de legitimación política.

“Son liderazgos que no se preguntan si algo es legal, democrático o justo, sino si es eficaz para conservar y expandir el poder”, advirtió Hassan, y trazó un paralelismo entre Milei y figuras como Donald Trump o Nayib Bukele. En ese sentido, remarcó que el Presidente argentino construye su identidad política a partir de la confrontación con la “casta” y de la idea del “milagro político”, especialmente en torno a la baja de la inflación.

Donald Trump, en Davos: un discurso explosivo y nuevas amenazas

Donald Trump, en Davos: un discurso explosivo y nuevas amenazas

No obstante, la analista alertó sobre los costos sociales y productivos de ese enfoque. “Es un plan económico muy agresivo, que no contempla a los sectores más vulnerables y afecta seriamente a la industria, pero que Milei presenta como un éxito extraordinario para diferenciarse de todo lo anterior”, señaló.

Javier Milei en el Foro Económico Mundial. Foto tomada de perfil.com Javier Milei en el Foro Económico Mundial. Foto tomada de perfil.com

En materia internacional, Hassan explicó el alineamiento “incondicional” del gobierno argentino con Estados Unidos e Israel, reflejado tanto en el discurso presidencial como en el comportamiento de la Argentina en organismos multilaterales. 

“El 95% de las votaciones en Naciones Unidas desde la asunción de Milei coincidieron con la posición de Washington”, precisó, aunque aclaró que evaluar si esta estrategia traerá más beneficios que costos es una discusión que solo podrá saldarse a largo plazo.

El Consejo de Paz de Trump se instala en Davos: Milei fue uno de los presidentes que sumó su apoyo

El Consejo de Paz de Trump se instala en Davos: Milei fue uno de los presidentes que sumó su apoyo

Uno de los aspectos más preocupantes, según Hassan, es el reemplazo de las alianzas entre Estados por vínculos personales entre líderes. “La política internacional empieza a estar mediada por relaciones personales, como ocurre con Trump, donde la burocracia y los canales institucionales pierden relevancia”, explicó.

Finalmente, la especialista contextualizó este fenómeno en un escenario global atravesado por la erosión del orden liberal internacional, el declive relativo de la hegemonía estadounidense y el avance de nuevos actores como China y Rusia. En ese contexto, destacó la importancia estratégica del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que definió como una búsqueda mutua de previsibilidad frente a la creciente inestabilidad global.

“Europa y América Latina necesitan socios estables en un mundo cada vez más volátil. La lógica de la fuerza, los aranceles y las decisiones unilaterales no es un escenario deseable ni para los negocios ni para la democracia”, concluyó.

Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Consejo de Paz de Trump se instala en Davos: Milei fue uno de los presidentes que sumó su apoyo

El Consejo de Paz de Trump se instala en Davos: Milei fue uno de los presidentes que sumó su apoyo

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Lo más popular
Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez
1

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos
2

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen
3

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco
4

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez
5

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia
6

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Más Noticias
Jaldo y Chahla acordaron avanzar en una reingeniería del transporte público

Jaldo y Chahla acordaron avanzar en una reingeniería del transporte público

Tensión diplomática en Francia: el embajador argentino se negó a hablar ante un mapa que atribuía las Malvinas al Reino Unido

Tensión diplomática en Francia: el embajador argentino se negó a hablar ante un mapa que atribuía las Malvinas al Reino Unido

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

La Justicia ordenó activar la ley que Milei había vetado por equilibrio fiscal

La Justicia ordenó activar la ley que Milei había vetado por "equilibrio fiscal"

El gobierno de Javier Milei resiste cambios y el PRO pone condiciones

El gobierno de Javier Milei resiste cambios y el PRO pone condiciones

Comentarios