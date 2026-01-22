“Milei intenta enterrar a Maquiavelo, pero su discurso confirma su plena vigencia”
La licenciada en Relaciones Internacionales, Emilia Hassan, analizó este jueves en LA GACETA el discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos 2026. En Buen Día Verano, advirtió que su retórica confrontativa, disruptiva y personalista se inscribe en una lógica de liderazgo que revive las viejas dinámicas del poder, más allá de los intentos por presentarse como una ruptura con la política tradicional.
Durante su participación, Hassan sostuvo que la política exterior del gobierno libertario responde, en gran medida, a una estrategia de consumo interno. “Lo que vimos en Davos es la continuidad de una política internacional pensada más para el electorado local que para el sistema internacional”, afirmó. Señaló, además, el tono “profético” con el que Milei abrió su exposición al declarar simbólicamente la muerte de Maquiavelo.
Según la especialista, lejos de clausurar esa tradición, el discurso presidencial confirma la vigencia del pensamiento maquiaveliano. “Maquiavelo marca un quiebre en la historia de la filosofía política cuando separa la moral de la política y plantea que el poder se rige por sus propias reglas. Eso es exactamente lo que hoy vemos resurgir”, explicó.
En ese marco, Hassan vinculó a Milei con un nuevo tipo de liderazgo global que el analista Giuliano da Empoli define como “liderazgo borgiano”, en referencia a César Borgia, figura admirada por Maquiavelo. Se trata, dijo, de dirigentes que buscan romper con lo establecido, desestiman procedimientos, normas y consensos institucionales, y privilegian la acción directa como forma de legitimación política.
“Son liderazgos que no se preguntan si algo es legal, democrático o justo, sino si es eficaz para conservar y expandir el poder”, advirtió Hassan, y trazó un paralelismo entre Milei y figuras como Donald Trump o Nayib Bukele. En ese sentido, remarcó que el Presidente argentino construye su identidad política a partir de la confrontación con la “casta” y de la idea del “milagro político”, especialmente en torno a la baja de la inflación.
No obstante, la analista alertó sobre los costos sociales y productivos de ese enfoque. “Es un plan económico muy agresivo, que no contempla a los sectores más vulnerables y afecta seriamente a la industria, pero que Milei presenta como un éxito extraordinario para diferenciarse de todo lo anterior”, señaló.
En materia internacional, Hassan explicó el alineamiento “incondicional” del gobierno argentino con Estados Unidos e Israel, reflejado tanto en el discurso presidencial como en el comportamiento de la Argentina en organismos multilaterales.
“El 95% de las votaciones en Naciones Unidas desde la asunción de Milei coincidieron con la posición de Washington”, precisó, aunque aclaró que evaluar si esta estrategia traerá más beneficios que costos es una discusión que solo podrá saldarse a largo plazo.
Uno de los aspectos más preocupantes, según Hassan, es el reemplazo de las alianzas entre Estados por vínculos personales entre líderes. “La política internacional empieza a estar mediada por relaciones personales, como ocurre con Trump, donde la burocracia y los canales institucionales pierden relevancia”, explicó.
Finalmente, la especialista contextualizó este fenómeno en un escenario global atravesado por la erosión del orden liberal internacional, el declive relativo de la hegemonía estadounidense y el avance de nuevos actores como China y Rusia. En ese contexto, destacó la importancia estratégica del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que definió como una búsqueda mutua de previsibilidad frente a la creciente inestabilidad global.
“Europa y América Latina necesitan socios estables en un mundo cada vez más volátil. La lógica de la fuerza, los aranceles y las decisiones unilaterales no es un escenario deseable ni para los negocios ni para la democracia”, concluyó.