Donald Trump, en Davos: un discurso explosivo y nuevas amenazas

El tema de la semana

Después de revolucionar el orden mundial en un año desde su regreso a la Casa Blanca, Trump se erigió en protagonista en este foro al que no acudía en persona desde 2020. “Davos es una plataforma para el intercambio de ideas y puntos de vista. Así que estamos aquí para escuchar todas las opiniones, nos gusten o no”, dijo Daniel Marokane, director ejecutivo de una empresa eléctrica sudafricana.