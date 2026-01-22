El Consejo de Paz de Trump se instala en Davos: Milei fue uno de los presidentes que sumó su apoyo

Durante el discurso de presentación, Trump defendió la iniciativa y reivindicó su gestión en materia internacional. “Mucha gente no sabía en 2020 que algunas de esas guerras estaban ocurriendo. Y algunas de ellas llevaban, en un caso, 32 años, en otro caso, 35 años, y en otro, 37 años”, afirmó. En ese marco, destacó la mediación entre India y Pakistán, dos potencias nucleares, y aseguró que evitó una escalada que podría haber costado entre 10 y 20 millones de vidas. “Como presidente, puse fin a esas ocho guerras en nueve meses, incluyendo Camboya y Tailandia”, sostuvo, al enumerar también procesos de diálogo entre Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, y Egipto y Etiopía. “Estamos trabajando en eso ahora mismo”, remarcó.