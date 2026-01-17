Nuevos bloques de consumos con subsidios para las tarifas de luz

El gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía ajustó los subsidios de acuerdo con las condiciones climáticas y con la disponibilidad de gas buscando mayor equidad territorial. La medida anunciada por esa dependencia federal establece nuevos topes diferenciados de consumo subsidiado en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Para las zonas muy cálidas, que incluyen el noroeste argentino (NOA) y el noreste argentino (NEA), el nuevo tope de consumo eléctrico subsidiado alcanza los 550 kWh mensuales (era hasta 300 kWh). Respondiendo a factores como las altas temperaturas que incrementan el uso de aire acondicionado y el menor acceso a gas natural.