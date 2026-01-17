Secciones
EconomíaNoticias económicas

Nuevos bloques de consumos con subsidios para las tarifas de luz

El esquema de verano favorecerá a las provincias del NOA y del NEA, según Energía.

Nuevos bloques de consumos con subsidios para las tarifas de luz
Hace 3 Hs

El gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía ajustó los subsidios de acuerdo con las condiciones climáticas y con la disponibilidad de gas buscando mayor equidad territorial. La medida anunciada por esa dependencia federal establece nuevos topes diferenciados de consumo subsidiado en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Para las zonas muy cálidas, que incluyen el noroeste argentino (NOA) y el noreste argentino (NEA), el nuevo tope de consumo eléctrico subsidiado alcanza los 550 kWh mensuales (era hasta 300 kWh). Respondiendo a factores como las altas temperaturas que incrementan el uso de aire acondicionado y el menor acceso a gas natural.

En las zonas consideradas cálidas, el límite se establece en 370 kWh, reconociendo necesidades intermedias de refrigeración. Mientras que el resto del país mantiene el tope tradicional de 300 kWh mensuales, reflejando condiciones climáticas más templadas y mejor acceso a la red de gas natural.

Los nuevos topes diferenciados solo estarán vigentes durante los meses de diciembre, enero y febrero, período de mayor calor en el país, cuando la demanda energética para refrigeración alcanza sus picos máximos. Desde Energía detallaron que el objetivo será “reconocer la realidad climática y las mayores necesidades de uso de ventiladores y aires acondicionados en las provincias del norte, donde además hay menor acceso a gas por redes y la electricidad es el principal recurso para refrigerar los hogares”.

Por otro lado, la Subsecretaría de transición y planeamiento energético implementará un sistema de control para garantizar que los subsidios lleguen exclusivamente a quienes realmente lo necesitan. La gestión del registro de SEF incluirá el cruce de datos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Sistema de identificación nacional tributario y social (SINTyS), que permitirá verificar con precisión la capacidad económica y la composición de cada hogar.

El objetivo principal es evitar que personas que no cumplen con los criterios de vulnerabilidad económica accedan indebidamente a estos beneficios.

Para esta decisión, el Poder Ejecutivo Nacional llevó adelante una consulta pública que recogió planteos de gobiernos provinciales, entes reguladores y defensorías del pueblo, asegurando que la medida se ajuste a las necesidades de cada región.

La resolución

Mediante la Resolución 13/2026, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Nación, el Poder Ejecutivo puso en marcha el SEF, el cual abarca los servicios de electricidad, gas natural por redes, gas propano y gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas.

Este sistema establece bloques de consumo base para la energía eléctrica. De forma general, el límite subsidiado será de 300 kWh para los meses de verano (diciembre, enero y febrero) y de invierno (mayo a agosto), y de 150 kWh para el resto del año.

En cuanto al gas, se mantienen los bloques de consumo establecidos en normativas previas, incluyendo a los usuarios de gas propano incluido por redes.

Temas Secretaria de Energía de la Nación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Celulares sin aranceles: ¿cuánto bajarán los precios desde este jueves 15 de enero?

Celulares sin aranceles: ¿cuánto bajarán los precios desde este jueves 15 de enero?

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

YPF: los demandantes buscan que la Argentina sea declarada en desacato ante la jueza Loretta Preska

YPF: los demandantes buscan que la Argentina sea declarada en desacato ante la jueza Loretta Preska

Juicio por YPF: pidieron declarar a la Argentina en desacato y aplicar una multa de un millón de dólares por día

Juicio por YPF: pidieron declarar a la Argentina en "desacato" y aplicar una multa de un millón de dólares por día

Lo más popular
IncluITe: la plataforma creada en el Norte argentino que traduce texto a Lengua de Señas y rompe barreras para personas sordas
1

IncluITe: la plataforma creada en el Norte argentino que traduce texto a Lengua de Señas y rompe barreras para personas sordas

Cómo dos ingenieros tucumanos crearon las primeras gomitas de creatina del país
2

Cómo dos ingenieros tucumanos crearon las primeras gomitas de creatina del país

Cómo responder las preguntas más comunes en una entrevista laboral
3

Cómo responder las preguntas más comunes en una entrevista laboral

El 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, según un mapa del Conicet y la UBA
4

El 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, según un mapa del Conicet y la UBA

Cómo elegir entre diplomado, magíster o doctorado según tu momento profesional
5

Cómo elegir entre diplomado, magíster o doctorado según tu momento profesional

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos
6

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Más Noticias
Morir por nada

Morir por nada

“Dónde no duele vivir”: con 14 años escribió una novela sobre salud mental y prejuicios

“Dónde no duele vivir”: con 14 años escribió una novela sobre salud mental y prejuicios

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Los efectos poco conocidos de postergar la maternidad: No sabía cómo contarlo en mi familia

Los efectos poco conocidos de postergar la maternidad: "No sabía cómo contarlo en mi familia"

El bueno, el malo y Milei

El bueno, el malo y Milei

Comentarios