Nuevos bloques de consumos con subsidios para las tarifas de luz

El gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía ajustó los subsidios de acuerdo con las condiciones climáticas y con la disponibilidad de gas buscando mayor equidad territorial. La medida anunciada por esa dependencia federal establece nuevos topes diferenciados de consumo subsidiado en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Para las zonas muy cálidas, que incluyen el noroeste argentino (NOA) y el noreste argentino (NEA), el nuevo tope de consumo eléctrico subsidiado alcanza los 550 kWh mensuales (era hasta 300 kWh). Respondiendo a factores como las altas temperaturas que incrementan el uso de aire acondicionado y el menor acceso a gas natural.
En las zonas consideradas cálidas, el límite se establece en 370 kWh, reconociendo necesidades intermedias de refrigeración. Mientras que el resto del país mantiene el tope tradicional de 300 kWh mensuales, reflejando condiciones climáticas más templadas y mejor acceso a la red de gas natural.
Los nuevos topes diferenciados solo estarán vigentes durante los meses de diciembre, enero y febrero, período de mayor calor en el país, cuando la demanda energética para refrigeración alcanza sus picos máximos. Desde Energía detallaron que el objetivo será “reconocer la realidad climática y las mayores necesidades de uso de ventiladores y aires acondicionados en las provincias del norte, donde además hay menor acceso a gas por redes y la electricidad es el principal recurso para refrigerar los hogares”.
Por otro lado, la Subsecretaría de transición y planeamiento energético implementará un sistema de control para garantizar que los subsidios lleguen exclusivamente a quienes realmente lo necesitan. La gestión del registro de SEF incluirá el cruce de datos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Sistema de identificación nacional tributario y social (SINTyS), que permitirá verificar con precisión la capacidad económica y la composición de cada hogar.
El objetivo principal es evitar que personas que no cumplen con los criterios de vulnerabilidad económica accedan indebidamente a estos beneficios.
Para esta decisión, el Poder Ejecutivo Nacional llevó adelante una consulta pública que recogió planteos de gobiernos provinciales, entes reguladores y defensorías del pueblo, asegurando que la medida se ajuste a las necesidades de cada región.
La resolución
Mediante la Resolución 13/2026, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Nación, el Poder Ejecutivo puso en marcha el SEF, el cual abarca los servicios de electricidad, gas natural por redes, gas propano y gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas.
Este sistema establece bloques de consumo base para la energía eléctrica. De forma general, el límite subsidiado será de 300 kWh para los meses de verano (diciembre, enero y febrero) y de invierno (mayo a agosto), y de 150 kWh para el resto del año.
En cuanto al gas, se mantienen los bloques de consumo establecidos en normativas previas, incluyendo a los usuarios de gas propano incluido por redes.