¿Cuánto cobra un electricista en enero de 2026?

Durante el verano, si hay un contacto que ya tenemos hasta como “favorito” es el del electricista. La sobrecarga de la red eléctrica y los cortes de luz, el sobrecalentamiento de los aires acondicionados, reparaciones, mantenimiento e instalación de equipos llevan a que este oficio sea el más demandado de la época estival pero que también figura entre los pronósticos de las profesiones más necesitadas del próximo tiempo. Los sueldos de esta actividad pueden variar según la obra que se deba llevar a cabo.