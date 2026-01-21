¿Cuánto cobra un electricista en enero de 2026?

Durante el verano, si hay un contacto que ya tenemos hasta como “favorito” es el del electricista. La sobrecarga de la red eléctrica y los cortes de luz, el sobrecalentamiento de los aires acondicionados, reparaciones, mantenimiento e instalación de equipos llevan a que este oficio sea el más demandado de la época estival pero que también figura entre los pronósticos de las profesiones más necesitadas del próximo tiempo. Los sueldos de esta actividad pueden variar según la obra que se deba llevar a cabo.
La Asociación Argentina de Instaladores Electricistas Residenciales, Industriales y Comerciales (AAIERIC), es una asociación civil que nuclea a los trabajadores del sector, oficializando las metodologías profesionales y las reglamentaciones, así como el rol de quienes se desempeñan haciendo estas tareas en esta entidad. Este organismo dejó establecido cuáles eran los precios de mercado y los costos sugeridos de mano de obra ante las prestaciones de esta índole.
De acuerdo con el documento difundido por la AAIERIC, los costos de mano de obra son los vigentes desde noviembre de 2025. Los ingresos varían no solo por las horas sino también por los tipos de trabajo que se lleva a cabo. Sin embargo, se establecieron montos estándar para las diferentes obras. Desde la institución subrayan que estos precios son orientativos para CABA y GBA, y que todo material utilizado debe estar certificado por normas IRAM para garantizar la seguridad del hogar.
Costos mínimos de una obra
Para entender cuánto cobra un electricista hoy, es fundamental conocer el concepto de "boca de luz", que es la unidad de medida estándar en el rubro. Según la AAIERIC, una boca completa incluye todo el proceso: desde la canalización y el amurado de las cañerías hasta el cableado reglamentario y la conexión de los módulos de circuitos. Es, básicamente, el trabajo integral para que un punto lumínico o un enchufe quede operativo, aunque no incluye la instalación del artefacto decorativo final.
Bajo este esquema, la unidad básica de cotización (una boca completa) se fijó en $85.935 para noviembre de 2025. Este valor sirve como referencia para presupuestar obras nuevas, refacciones o ampliaciones en viviendas y pequeños comercios.
Visitas, urgencias y el valor de la hora
No todos los llamados implican una obra mayor. Muchas veces, el profesional acude por un diagnóstico o un desperfecto puntual. En estos casos, los valores de referencia son:
- Visita técnica: El costo por inspección, diagnóstico y presupuesto es de $43.043.
- Servicio mínimo: Para reparaciones rápidas o colocaciones menores, el piso también se establece en $85.935.
- Hora de trabajo: Tanto el mínimo como el promedio sugerido se sitúan en los $43.043.
Sin embargo, el escenario cambia si el problema ocurre fuera del horario comercial. Las urgencias (aquellas que ocurren de lunes a sábado después de las 20:00 hs, domingos o feriados) tienen un costo base de $103.191. Para una atención inmediata en días hábiles (8 a 20 hs), el valor de la emergencia se posiciona en $85.935, según se detalla en el informe de AAIERIC.
Obras más solicitadas y sus precios
El tarifario también detalla componentes críticos de la instalación que suelen ser motivo de consulta frecuente. Por ejemplo, el montaje de un Tablero Principal Monofásico (que incluye disyuntor, llave térmica y puesta a tierra) tiene un costo de mano de obra de $253.859. Si el usuario solo necesita colocar la Puesta a Tierra (jabalina) por seguridad, el valor es de $128.855.
Finalmente, para quienes buscan combatir el calor, los costos en colocaciones y service de ventiladores de techo se mantienen en un mínimo de $85.935, valor que asciende a $107.453 si el equipo incluye luminaria. En el informe no se detallan los precios de la incorporación de un aire acondicionado.