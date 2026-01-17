Horóscopo chino 2026: qué signos tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

Con la llegada del Año del Caballo de Fuego 2026, Ludovica Squirru puso el foco en el clima emocional que atravesará a los distintos signos del horóscopo chino y fue contundente al señalar cuáles tendrán un impulso especial en el amor. Según la astróloga, se trata de un ciclo marcado por la pasión, el movimiento y la intensidad, donde los vínculos no pasarán desapercibidos.