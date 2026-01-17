Secciones
Horóscopo chino 2026: qué signos tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squirru

Según las predicciones de Ludovica Squirru, algunos signos del horóscopo chino estarán especialmente favorecidos en el amor durante 2026, con nuevas oportunidades románticas, vínculos más sólidos y cambios positivos en sus relaciones.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino
Por LA GACETA Hace 3 Hs

El horóscopo chino vuelve a despertar interés de cara al nuevo ciclo anual, no solo por sus predicciones generales sino también por lo que anticipa en el plano de las relaciones afectivas. Para 2026, la reconocida astróloga y referente en astrología oriental Ludovica Squirru trazó un panorama sobre cómo se alinearán las energías del año y qué signos podrían verse especialmente favorecidos en el amor.

Según su interpretación, algunos animales del zodiaco oriental contarán con mayor apertura emocional, oportunidades de encuentro y estabilidad en vínculos existentes, mientras que otros deberán trabajar aspectos internos para mejorar su vida sentimental. En este contexto, sus pronósticos ofrecen claves para entender qué esperar en pareja, soltería o nuevas conexiones durante el próximo año.

Con la llegada del Año del Caballo de Fuego 2026, Ludovica Squirru puso el foco en el clima emocional que atravesará a los distintos signos del horóscopo chino y fue contundente al señalar cuáles tendrán un impulso especial en el amor. Según la astróloga, se trata de un ciclo marcado por la pasión, el movimiento y la intensidad, donde los vínculos no pasarán desapercibidos.

El Caballo de Fuego trae una energía expansiva, vital y aventurera. Es un año que empuja a tomar decisiones, a animarse a lo nuevo y a vivir el deseo sin demasiados filtros. En ese contexto, algunos signos logran sintonizar mejor con esta vibración y encuentran oportunidades concretas para fortalecer o iniciar relaciones afectivas.

Tigre

El Tigre surge como uno de los signos más favorecidos, ya que el Caballo actúa como un complemento natural para su energía. Según Squirru, recupera empuje, liderazgo y atractivo en el terreno sentimental. Los vínculos cobran mayor intensidad, se consolidan alianzas afectivas y reaparece la pasión que impulsa nuevos proyectos emocionales.

 Perro

También el Perro se ubica entre los grandes beneficiados de 2026. Para Ludovica, el año habilita relaciones profundas y con futuro. Será un momento propicio para reorganizar la vida amorosa, afianzar compromisos y construir vínculos desde una mayor sinceridad y madurez.

Cabra

En su caso, el plano afectivo estará atravesado por la sensibilidad y la expresión artística. La influencia del Caballo de Fuego estimula su capacidad de conectar con otros, convirtiendo al 2026 en un período favorable para trabajar en conjunto, compartir sueños y fortalecer relaciones basadas en la empatía.

Conejo

Para el Conejo, el impulso del Caballo representa una invitación a abrirse emocionalmente. Este signo recupera su luz interior y podrá vivir experiencias sentimentales profundas y transformadoras, aunque deberá aprender a dosificar la intensidad y evitar dejarse llevar por la sobreestimulación.

