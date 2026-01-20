Horóscopo chino: los signos que cumplirán grandes anhelos en el 2026, según Ludovica Squirru

Este podría ser un período de preparación para recibir y dejarse llevar por lo que los astros dictan para este nuevo año. En las vísperas del ciclo del Caballo de Fuego, la experta en el zodíaco chino, Ludovica Squirru, señaló que habrá signos que en esta etapa verán realizadas las metas que se propusieron en el comienzo de este nuevo año.
En el comienzo del 2026, el entusiasmo por proyectos e intenciones renovadas nos lleva a redactar una enorme lista con la esperanza ciega de que en algún momento se cumplirán. Pero el horóscopo chino advierte que esta vez algunas figuras del horóscopo pueden estar seguras de que avanzarán en sus propósitos, transformándose y concretando sus objetivos tanto a nivel personal como profesional.
La famosa astróloga señaló que los signos se encontrarán con sus anhelos realizados gracias a la adaptación, el aprendizaje de los últimos años y, sobre todo, por tomar las oportunidades que este período les brinda a medida que el transcurre. Squirru advierte que no hay que quedarse en el molde, sino acompañar las energías que proponen crecimiento, estabilidad como la conquista de los objetivos, incluso hasta los más ambiciosos.
Los signos que cumplirán primero sus propósitos del año
Habrá signos del horóscopo chino que cumplirán con mayor anticipación sus objetivos que otros animales del zoo zodiacal, que deberán esperar un tiempo más para ver realizadas sus proyecciones. Estos son:
- Rata: Este año marca un ciclo de renovación profunda. Todo lo que parecía estancado empieza a avanzar, especialmente en el plano profesional y emocional. Squirru aconseja seguir lo que motiva y dejar de lado lo que ya no aporta.
- Búfalo: El 2026 invita a soltar cargas y buscar apoyo en los vínculos. El signo encuentra equilibrio y orden interno, lo que se refleja en una vida más amable y estable.
- Tigre: Después de años complejos, llega un período de claridad y resurgir creativo. El foco estará en proyectos nuevos y decisiones inteligentes, con un aprendizaje centrado en administrar la energía personal.
- Conejo: El año trae sanación emocional y orden en temas familiares. Los avances laborales serán lentos pero sólidos, con el desafío de poner límites de forma segura.
- Dragón: El 2026 será de expansión total, liderazgo y grandes decisiones. Squirru recomienda balancear la ambición con el descanso para lograr estabilidad y logros duraderos.