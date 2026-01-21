Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

En contraste con otros signos, habrá quienes encuentren mayores obstáculos para acompasar la energía del Caballo. Según Ludovica Squirru, este ciclo puede manifestarse con fricciones, eventuales accidentes, conflictos emocionales o incluso pérdidas. Entre los más exigidos ubicó a la Rata, el Gallo y el Chancho, aunque subrayó que cada uno deberá “mirarse en su espejo personal y ver qué parte del fuego necesita apagar o transformar”.