Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

El 2026 no será un año sencillo para todos dentro del horóscopo chino. De acuerdo con las lecturas y análisis de la astróloga Ludovica Squirru, determinados signos deberán enfrentar un período atravesado por obstáculos, tensiones y decisiones clave que pondrán a prueba su capacidad de resiliencia.
En sus pronósticos, Squirru advierte que estos desafíos no necesariamente implican resultados negativos, sino procesos de aprendizaje y transformación. Cuáles son los signos más exigidos del año y qué aspectos de la vida podrían verse más movilizados, según la mirada de la especialista.
Horóscopo chino 2026: los signos que tendrán un año desafiante, según Ludovica Squirru
En contraste con otros signos, habrá quienes encuentren mayores obstáculos para acompasar la energía del Caballo. Según Ludovica Squirru, este ciclo puede manifestarse con fricciones, eventuales accidentes, conflictos emocionales o incluso pérdidas. Entre los más exigidos ubicó a la Rata, el Gallo y el Chancho, aunque subrayó que cada uno deberá “mirarse en su espejo personal y ver qué parte del fuego necesita apagar o transformar”.
En ese marco, explicó que el Chancho podría atravesar vaivenes emocionales o cansancio físico si no se toma pausas; el Gallo, en su búsqueda de orden y reconocimiento, deberá aprender a ser más flexible; y la Rata enfrentará tensiones entre su deseo de control y la imprevisibilidad del año.
“El Caballo no tolera la hipocresía ni las medias tintas. Todo lo que no esté claro saldrá a la luz”, resumió la astróloga y autora de la Agenda 2026 (Ediciones B), y advirtió que los signos más mentales o conservadores tendrán que adaptarse a una energía inesperada.