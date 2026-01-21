Secciones
Seguridad

Crimen de Erika Álvarez: dictaron seis meses de prisión preventiva para Felipe "El Militar" Sosa

La Fiscalía reveló detalles de la autopsia y confirmó que la víctima estuvo en domicilios vinculados al acusado en Yerba Buena antes de su muerte.

EL MILITAR. Felipe Sosa fue señalado como el autor material del brutal asesinato de Erika Antonella Álvarez. "EL MILITAR". Felipe Sosa fue señalado como el autor material del brutal asesinato de Erika Antonella Álvarez.
Hace 2 Hs

Durante la audiencia de control de detención y formalización de la investigación, la Justicia tucumana hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y dictó la prisión preventiva por seis meses para Felipe "El Militar" Sosa, señalado como el autor material del brutal asesinato de Erika Antonella Álvarez.

El fiscal Carlos Picón, titular de la Unidad Especializada en Homicidios de Feria, junto al auxiliar Guillermo Giordano, fundamentaron la solicitud de medidas de coerción de máxima intensidad basándose en los evidentes riesgos procesales. Argumentaron que existen elementos de convicción suficientes para señalar a Sosa como autor del hecho y destacaron el peligro de fuga (ya materializado en su huida a Buenos Aires) y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado que aún restan importantes medidas de prueba por producir.

La acusación fiscal expuso una cronología del horror. Se estima que el crimen ocurrió entre la madrugada del 7 de enero y la mañana del 8 de enero de 2026. Según la investigación, la víctima registró su última conexión digital activa en Yerba Buena, específicamente en inmediaciones de las calles Frías Silva al 1.300 y Santo Domingo al 1.100, domicilios vinculados directamente al imputado y lugares que Erika frecuentaba para encontrarse con él.

El informe preliminar de autopsia fue contundente respecto a la saña utilizada: la causa de muerte fue un traumatismo cráneo facial y cervical, producto de violencia física "directa, extrema y precisa" en zonas vitales, provocándole además una luxación temporomandibular. No se hallaron otras lesiones defensivas en el resto del cuerpo.

La mecánica del descarte del cuerpo agrega un componente macabro al caso. Tras cometer el homicidio, Sosa procedió a embolsar el cadáver utilizando tres bolsas de consorcio, las cuales fueron encintadas y atadas con una soga utilizando "nudos especiales". 

Posteriormente, trasladó el cuerpo en un vehículo hasta el basural ubicado en Williams Bliss y Gerónimo Helguera, en El Manantial Sur, donde fue hallado la tarde del 8 de enero.

La captura

El fiscal también validó la legalidad de la detención, relatando el operativo que puso fin a la fuga de Sosa el pasado viernes 16 de enero. El acusado fue localizado en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la localidad de Pilar.

Los investigadores lograron visualizarlo primero en las inmediaciones del barrio privado "Los Cerrillos". Gracias al apoyo del Centro de Monitoreo de Pilar, se detectó que a las 13.30 horas Sosa egresó del country a bordo de una motocicleta KTM modelo 1.290 S Adventure, de color naranja.

El seguimiento mediante cámaras permitió rastrear su recorrido hasta un barrio abierto ubicado a unas diez cuadras.

Finalmente, cerca de las 21, personal policial ubicó el rodado en el garaje abierto del hotel "Green", sobre la calle Ramallo. Al ingresar, sorprendieron a Sosa justo en el momento en que encendía la moto, procediendo a su inmediata captura para ponerlo a disposición de la justicia tucumana, que hoy aseguró su encierro preventivo mientras avanza el proceso.

Temas Ministerio Público FiscalErika Antonella Álvarez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas
1

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%
2

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba
3

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59
4

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy
5

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

Jugando al truco en medio de la tormenta
6

Jugando al truco en medio de la tormenta

Más Noticias
El incendio en un edificio de calle Córdoba 1.083 generó caos en los vecinos

El incendio en un edificio de calle Córdoba 1.083 generó caos en los vecinos

Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?

Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

Comentarios