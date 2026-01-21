Crimen de Erika Álvarez: dictaron seis meses de prisión preventiva para Felipe "El Militar" Sosa

El fiscal Carlos Picón, titular de la Unidad Especializada en Homicidios de Feria, junto al auxiliar Guillermo Giordano, fundamentaron la solicitud de medidas de coerción de máxima intensidad basándose en los evidentes riesgos procesales. Argumentaron que existen elementos de convicción suficientes para señalar a Sosa como autor del hecho y destacaron el peligro de fuga (ya materializado en su huida a Buenos Aires) y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado que aún restan importantes medidas de prueba por producir.