Crimen de Erika Álvarez: dictaron seis meses de prisión preventiva para Felipe "El Militar" Sosa

Durante la audiencia de control de detención y formalización de la investigación, la Justicia tucumana hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y dictó la prisión preventiva por seis meses para Felipe "El Militar" Sosa, señalado como el autor material del brutal asesinato de Erika Antonella Álvarez.
El fiscal Carlos Picón, titular de la Unidad Especializada en Homicidios de Feria, junto al auxiliar Guillermo Giordano, fundamentaron la solicitud de medidas de coerción de máxima intensidad basándose en los evidentes riesgos procesales. Argumentaron que existen elementos de convicción suficientes para señalar a Sosa como autor del hecho y destacaron el peligro de fuga (ya materializado en su huida a Buenos Aires) y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado que aún restan importantes medidas de prueba por producir.
La acusación fiscal expuso una cronología del horror. Se estima que el crimen ocurrió entre la madrugada del 7 de enero y la mañana del 8 de enero de 2026. Según la investigación, la víctima registró su última conexión digital activa en Yerba Buena, específicamente en inmediaciones de las calles Frías Silva al 1.300 y Santo Domingo al 1.100, domicilios vinculados directamente al imputado y lugares que Erika frecuentaba para encontrarse con él.
El informe preliminar de autopsia fue contundente respecto a la saña utilizada: la causa de muerte fue un traumatismo cráneo facial y cervical, producto de violencia física "directa, extrema y precisa" en zonas vitales, provocándole además una luxación temporomandibular. No se hallaron otras lesiones defensivas en el resto del cuerpo.
La mecánica del descarte del cuerpo agrega un componente macabro al caso. Tras cometer el homicidio, Sosa procedió a embolsar el cadáver utilizando tres bolsas de consorcio, las cuales fueron encintadas y atadas con una soga utilizando "nudos especiales".
Posteriormente, trasladó el cuerpo en un vehículo hasta el basural ubicado en Williams Bliss y Gerónimo Helguera, en El Manantial Sur, donde fue hallado la tarde del 8 de enero.
La captura
El fiscal también validó la legalidad de la detención, relatando el operativo que puso fin a la fuga de Sosa el pasado viernes 16 de enero. El acusado fue localizado en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la localidad de Pilar.
Los investigadores lograron visualizarlo primero en las inmediaciones del barrio privado "Los Cerrillos". Gracias al apoyo del Centro de Monitoreo de Pilar, se detectó que a las 13.30 horas Sosa egresó del country a bordo de una motocicleta KTM modelo 1.290 S Adventure, de color naranja.
El seguimiento mediante cámaras permitió rastrear su recorrido hasta un barrio abierto ubicado a unas diez cuadras.
Finalmente, cerca de las 21, personal policial ubicó el rodado en el garaje abierto del hotel "Green", sobre la calle Ramallo. Al ingresar, sorprendieron a Sosa justo en el momento en que encendía la moto, procediendo a su inmediata captura para ponerlo a disposición de la justicia tucumana, que hoy aseguró su encierro preventivo mientras avanza el proceso.