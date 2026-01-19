Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Más allá de las versiones y especulaciones, hay una certeza: sabía que lo estaban buscando, no sólo por los allanamientos, sino también por las órdenes de detención que se habían librado a nivel provincial, nacional e internacional. “Se temía que pudiera escaparse al exterior y por esa razón solicitamos una herramienta para que fuera detenido en cualquier aeropuerto, puerto o paso fronterizo. Pero esa información está al alcance de los organismos de inteligencia”, explicó una fuente.