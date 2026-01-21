"Make Argentina Great Again": una por una, las principales definiciones de Javier Milei en Davos

Javier Milei participó este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos. Durante su intervención, el mandatario argentino sostuvo que las políticas públicas deben sustentarse en valores morales y no en el utilitarismo político, al que responsabilizó por el avance del socialismo y la degradación de las sociedades occidentales.
También cuestionó las agendas promovidas por organismos internacionales y reafirmó principios centrales de su ideario, como la defensa de la propiedad privada, el principio de no agresión y el rol del empresario como motor del crecimiento económico.
Las principales definiciones de Javier Milei:
- “Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”
- “La oposición entre eficiencia y justicia es falsa y errónea. Lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto”
- “Sacrificar la justicia en el altar de la eficiencia es inadmisible desde el punto de vista ético y moral”
- “Occidente está en peligro fruto de haber abrazado la nueva agenda socialista”
- “El socialismo suena muy lindo, pero siempre termina mal. Horriblemente mal”
- “El capitalismo de libre empresa no solo es más productivo, sino que además es el único sistema justo”
- “Si el utilitarismo entra en conflicto con la justicia, entonces debe descartarse por injusto”
- “Debemos volver a inspirarnos en la filosofía griega, abrazar el derecho romano y retornar a los valores judeocristianos”
- “Cuando la ley positiva no está en consonancia con la ley natural, la ley será legal, pero no legítima.”
- “El hombre nace vivo y nace libre”
- “El derecho de propiedad es una derivación natural del derecho a la libertad”
- “El principio de no agresión prohíbe toda forma de coerción y amenaza del uso de la fuerza”
- “La Justicia es la constante y persistente voluntad de otorgar a cada cual su derecho”
- “Sin empresarios no habría producción y el nivel de vida sería extremadamente precario”
- “La intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes porque son violentas e injustas”
- “Regular los rendimientos crecientes es matar el crecimiento.”
- “Los temores distópicos sobre la inteligencia artificial son una tontería”
- "Esto es Make Argentina Great Agai"