"Make Argentina Great Again": una por una, las principales definiciones de Javier Milei en Davos

El presidente defendió el capitalismo de libre empresa, cuestionó la intervención estatal y advirtió sobre los riesgos del socialismo y el wokismo.

Hace 1 Hs

Javier Milei participó este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos. Durante su intervención, el mandatario argentino sostuvo que las políticas públicas deben sustentarse en valores morales y no en el utilitarismo político, al que responsabilizó por el avance del socialismo y la degradación de las sociedades occidentales.

También cuestionó las agendas promovidas por organismos internacionales y reafirmó principios centrales de su ideario, como la defensa de la propiedad privada, el principio de no agresión y el rol del empresario como motor del crecimiento económico. 

Las principales definiciones de Javier Milei:

- “Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”

- “La oposición entre eficiencia y justicia es falsa y errónea. Lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto”

- “Sacrificar la justicia en el altar de la eficiencia es inadmisible desde el punto de vista ético y moral”

- “Occidente está en peligro fruto de haber abrazado la nueva agenda socialista”

- “El socialismo suena muy lindo, pero siempre termina mal. Horriblemente mal”

- “El capitalismo de libre empresa no solo es más productivo, sino que además es el único sistema justo”

- “Si el utilitarismo entra en conflicto con la justicia, entonces debe descartarse por injusto”

- “Debemos volver a inspirarnos en la filosofía griega, abrazar el derecho romano y retornar a los valores judeocristianos”

- “Cuando la ley positiva no está en consonancia con la ley natural, la ley será legal, pero no legítima.”

- “El hombre nace vivo y nace libre”

- “El derecho de propiedad es una derivación natural del derecho a la libertad”

- “El principio de no agresión prohíbe toda forma de coerción y amenaza del uso de la fuerza”

- “La Justicia es la constante y persistente voluntad de otorgar a cada cual su derecho”

- “Sin empresarios no habría producción y el nivel de vida sería extremadamente precario”

- “La intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes porque son violentas e injustas”

- “Regular los rendimientos crecientes es matar el crecimiento.”

- “Los temores distópicos sobre la inteligencia artificial son una tontería”

- "Esto es Make Argentina Great Agai"

