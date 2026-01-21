Javier Milei en Davos: reiteró su defensa al capitalismo de libre mercado y criticó la intervención estatal

Javier Milei participó este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos con un discurso centrado en la defensa del capitalismo, la desregulación y el cuestionamiento al rol del estado. La intervención del mandatario argentino comenzó con casi una hora y media de demora y se desarrolló en un auditorio semivacío, poco después de la presentación del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, quien había concentrado la mayor atención de la jornada.