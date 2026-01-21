Javier Milei en Davos: reiteró su defensa al capitalismo de libre mercado y criticó la intervención estatal

Javier Milei participó este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos con un discurso centrado en la defensa del capitalismo, la desregulación y el cuestionamiento al rol del estado. La intervención del mandatario argentino comenzó con casi una hora y media de demora y se desarrolló en un auditorio semivacío, poco después de la presentación del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, quien había concentrado la mayor atención de la jornada.
El mandatario libertario comenzó su mensaje político con la frase “Maquiavelo ha muerto” y un tono provocador. Y continuó: “Este 2026 les traigo buenas noticias. El mundo ha comenzado a despertar. Se puede ver que América vuelve a abrazar los valores de la libertad. Tenemos por delante un futuro mejor, si volvemos a las raíces de Occidente”, concluyó en su discurso, según consignó el diario "La Nación".
Alrededor de media hora, Milei reiteró su defensa del capitalismo de libre mercado y criticó la intervención estatal, al afirmar que los Estados no deberían interferir en la actividad de quienes están creando un mundo mejor. Además, sostuvo que la regulación frena el crecimiento.
A diferencia de ediciones anteriores, donde sus intervenciones habían generado indignación por las duras críticas dirigidas a Europa, el Presidente se mostró más formal, un cambio que algunos atribuyeron al buen recibimiento que tuvo por la mañana entre empresarios internacionales.
Sin embargo, más allá de las formas, el contenido no se apartó de sus convicciones habituales. Persistieron sus ataques contra lo que denomina “wokismo” y su tendencia a englobar en una misma categoría a socialistas, progresistas, conservadores y sectores del centro político, a los que considera responsables de una “degradación ética y moral” de Occidente.
En ese sentido, volvió a insistir en que “Occidente está en peligro”. Y acotó: “América será el faro de luz que rescatará a todo Occidente”.
Milei también dedicó un tramo de su discurso a destacar los logros de su gestión y a elogiar a miembros de su gabinete. De esta manera, mencionó a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.
Al finalizar la exposición, el clima fue frío. Hubo pocas personas disponibles para entrevistas y no se habilitó una ronda de preguntas. Tampoco intervino la directora para América Latina del Foro Económico Mundial, Marisol Argueta.