En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

En diálogo con LA GACETA, el gerente de Asuntos Económicos del Ersept, Alejandro Danon, recordó que la última actualización fue otorgada en abril de 2025 y aseguró que “los aumentos se hacen por resoluciones, dentro del marco regulatorio que hace la prestación del servicio”. Respecto del incremento actual, Danon precisó que se compone de dos factores: pass-through y el Valor Agregado de Distribución (VAD). “El primero está referido a los costos de abastecimiento, eso sería el precio de la generación y del transporte de energía. Cuando la Secretaría de Energía de la Nación fija un nuevo precio, vos tenés que trasladar eso a los usuarios. En este caso, el aumento será del 3,6%”, indicó. En cuanto al segundo componente, el VAD, el gerente explicó que está asociado a los costos de Edet y tendrá un incremento cercano al 9%. “En total, el aumento será del 13,4%”, detalló.