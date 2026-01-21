En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

El nuevo ajuste en las tarifas de energía eléctrica en Tucumán ya tiene fecha de impacto en el bolsillo de los usuarios. A partir de febrero, las boletas reflejarán un incremento total del 13,4%, correspondiente a una actualización que comenzó a regir desde la segunda quincena de enero y que fue aprobada por el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept).
Desde el organismo regulador explicaron que la medida se enmarca en los mecanismos previstos por el marco regulatorio vigente y no está vinculada con la Revisión Tarifaria Integral (RTI), que se encuentra en plena etapa de análisis tras la audiencia pública realizada el 5 de enero. En esa instancia participaron representantes de la Empresa Distribuidora de Energía de Tucumán (Edet), la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica (Apuaye), la Defensoría del Pueblo de Tucumán y otros organismos.
En diálogo con LA GACETA, el gerente de Asuntos Económicos del Ersept, Alejandro Danon, recordó que la última actualización fue otorgada en abril de 2025 y aseguró que “los aumentos se hacen por resoluciones, dentro del marco regulatorio que hace la prestación del servicio”. Respecto del incremento actual, Danon precisó que se compone de dos factores: pass-through y el Valor Agregado de Distribución (VAD). “El primero está referido a los costos de abastecimiento, eso sería el precio de la generación y del transporte de energía. Cuando la Secretaría de Energía de la Nación fija un nuevo precio, vos tenés que trasladar eso a los usuarios. En este caso, el aumento será del 3,6%”, indicó. En cuanto al segundo componente, el VAD, el gerente explicó que está asociado a los costos de Edet y tendrá un incremento cercano al 9%. “En total, el aumento será del 13,4%”, detalló.
El funcionario también señaló que, en términos reales, la suba se ubica por debajo de la inflación acumulada. “Si comparamos la inflación que hubo entre febrero-abril de 2025 con el aumento de precio noviembre 2025/enero 2026, el aumento tarifario es del -5%”, sostuvo.
En relación con la Revisión Tarifaria Integral, Danon fue categórico al marcar diferencias: “Esto no tiene absolutamente nada que ver con el último aumento en las tarifas. La RTI se hace cada cinco años”. Actualmente, el Ersept evalúa cada una de las presentaciones de los organismos que participaron en la audiencia pública respecto al nuevo cuadro tarifario, la regulación del servicio de distribución, los planes de inversión y los regímenes de calidad.
El Defensor del Pueblo de Tucumán, Eduardo Cobos, se refirió al proceso de toma de decisiones y al rol del ente regulador en la Revisión Tarifaria Integral. “El problema que tenemos es el pésimo servicio que hay en toda la provincia y la reposición de los elementos que son dañados por la red y que la empresa demora en entregar. En la audiencia, Edet hizo un planteo de lo que considera que debe costar el valor de distribución, luego las organizaciones -e incluso la gente- puede dar su opinión. Finalmente, quien toma las decisiones es el Ersept”, comentó en diálogo con LA GACETA.
En otras líneas, remarcó la postura de la Defensoría del Pueblo de la provincia: “ La Defensoría está muy preparada para dar discusión sobre los valores, en dónde hay que invertir los fondos y qué se ha hecho en los últimos cinco años. Hay muchos trabajos que se deben hacer previamente para recién decir cuánto debemos pagar y, además, hay que recorrer la provincia de punta a punta”.
Finalmente, Cobos se refirió a la nueva segmentación de subsidios que impulsa el Gobierno nacional y recomendó a los usuarios revisar su categorización. “Aquel que gana menos de tres canastas básicas, lo que sería $3.700.000, deben mirar su boleta -la parte de arriba, a la derecha- y tiene que aparecer como segmentado N2. Si en la boleta les sale segmentado N3 y ganan menos que las tres canastas básicas, pueden hacer el trámite para ser cambiados a través de la aplicación Mi Argentina o llegarse por la Defensoría del Pueblo”, explicó.
No obstante advirtió que para reducir la cantidad de subsidiados, el Gobierno nacional aplicará ciertas condiciones que harán perder el beneficio a cientos de usuarios. “Por ejemplo, si venís pagando un plan de auto y está dentro de los cinco años, no podrás seguir recibiendo el subsidio”, concluyó.