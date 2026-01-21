Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

Las intensas precipitaciones que azotaron la provincia no sólo dejaron un saldo de familias evacuadas e infraestructura dañada, sino que también desataron una feroz batalla política. El centro de la disputa se focalizó en la efectividad de las obras hídricas y la transparencia en el manejo de los fondos públicos destinados a la prevención de consecuencias de estos fenómenos climáticos.
La Libertad Avanza (LLA) Tucumán inició la ofensiva mediante un comunicado donde expresó su solidaridad con los damnificados. Sin embargo, el tono humanitario dio paso rápidamente a la exigencia política, reclamando explicaciones al Poder Ejecutivo sobre el destino de los recursos asignados al denominado “Plan Pre Lluvia”, diseñado para evitar situaciones que hoy vive la provincia.
El espacio conducido por Lisandro Catalán subrayó que, aunque respetan el dolor de los afectados, no pueden ignorar que estas situaciones eran “previsibles y prevenibles”. Según los libertarios, la repetición de los anegamientos es una prueba de que las inversiones anunciadas no han dado resultado.
En el texto, LLA cuestionó directamente la administración de los recursos girados a municipios y comunas para el mantenimiento de desagües. “Resulta imposible no preguntarse qué se hizo con los fondos”, sentenciaron.
La respuesta no tardó en llegar. El ministro del Interior, Darío Monteros, defendió la gestión alegando que los desbordes fueron consecuencia exclusiva de las “inclemencias del clima”. Monteros pidió prudencia y responsabilidad a la oposición, acusándolos de intentar obtener un rédito político a partir de una catástrofe natural de gran magnitud.
Monteros fue enfático al asegurar que los trabajos de prevención evitaron daños mayores: “El Plan Pre Lluvia funcionó, funciona y va a seguir funcionando”, afirmó. Para el ministro, las horas de maquinaria trabajando en ríos y canales permitieron que zonas que históricamente se inundaban esta vez resistieran mejor, minimizando el impacto de los suelos saturados.
Sin embargo, el diputado nacional Gerardo Huesen cruzó con dureza los argumentos de Monteros. Huesen sostuvo que el clima no puede ser una excusa recurrente, ya que los fenómenos meteorológicos en Tucumán son cíclicos. “Meses de trabajo no solucionan años de abandono y desidia”, retrucó el legislador.
El titular de la cartera de Desarrollo Social, Federico Masso, llamó a no politizar el asunto. “Tucumán viene haciendo un esfuerzo grande. Para las obras que necesitamos y que reclamamos los ciudadanos y los funcionarios se necesitan recursos extraordinarios nacionales. Es difícil en un país donde se paralizó la obra pública. No son situaciones para sacar provecho político”, dijo.
Pedido de informe
La legisladora Silvia Elías de Pérez se sumó al reclamo de transparencia presentando un pedido de informes en la Legislatura. La parlamentaria busca conocer el destino específico de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por $20.000 millones, el cual fue aceptado por decreto para mitigar inundaciones bajo la Ley de Emergencia Hídrica. De esta forma exigió precisiones sobre la ejecución física y financiera de dichos fondos, solicitando un mapa territorial de las obras y los criterios técnicos utilizados para priorizarlas.