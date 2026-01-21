Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

Pedido de informe

La legisladora Silvia Elías de Pérez se sumó al reclamo de transparencia presentando un pedido de informes en la Legislatura. La parlamentaria busca conocer el destino específico de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por $20.000 millones, el cual fue aceptado por decreto para mitigar inundaciones bajo la Ley de Emergencia Hídrica. De esta forma exigió precisiones sobre la ejecución física y financiera de dichos fondos, solicitando un mapa territorial de las obras y los criterios técnicos utilizados para priorizarlas.