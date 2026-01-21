Secciones
¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada templada en Tucumán, con cielo mayormente nublado.

CUBIERTO. El cielo permanecerá todo el día nublado.
Hace 24 Min

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles Tucumán tendrá una jornada con condiciones climáticas estables, aunque con presencia de nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias hacia el final del día.

Según el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 28°, en un contexto de ambiente templado a cálido. A lo largo de la jornada se espera cielo nublado, sin cambios bruscos en las condiciones generales.

Si bien existe probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche, desde el SMN aclararon que no se trata de valores elevados, por lo que las precipitaciones, de registrarse, serían aisladas y de baja intensidad.

De este modo, el miércoles se presentará como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un leve riesgo de lluvias hacia el cierre de la jornada.

