Milei viaja a Paraguay para la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

También prevé que la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones provenientes desde el Mercosur. Mientras, el bloque sudamericano dejará sin efecto los aranceles para el 91% de sus importaciones con destino a la eurozona. Esta quita será progresiva hasta llegar a cero. Hoy, el arancel promedio para productos agroindustriales en la UE está en 12,6%, detalla el sitio TN.com. Cuando entre en vigencia, para lo que restan algunos pasos formales, los países del Mercosur tendrán: