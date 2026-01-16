Milei viaja a Paraguay para la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

El presidente de la Nación, Javier Milei, asista mañana a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se desarrollará en el auditorio del Banco Central del Paraguay, el mismo en el que se firmara el tratado fundante del bloque regional, en 1991.
Según fuentes oficiales, el mandatario argentino tiene previsto salir de Buenos Aires alrededor de las 9 del sábado, y arribar a poco de comenzar el acto, cerca de las 11.30, acompañado del canciller Pablo Quirno y una comitiva reducida.
Previo breve paso por el hotel Sheraton de Asunción, Milei llegará al acto y prevé un regreso inmediato a Buenos Aires, sin bilaterales programadas, almuerzo ni encuentros con la prensa.
“Vamos, se firma, y volvemos”, afirmaron cerca del Presidente, dejando en claro la importancia relativa que el Gobierno asigna al evento, algo empañado por la foto anticipada del presidente brasileño y las autoridades de la UE, consignó un artículo del diario La Nación.
Sin la presencia de Lula da Silva, y con su canciller Mauro Vieira como representante de Brasil, el anfitrión Santiago Peña compartirá la ceremonia de firma con Milei y su par de Uruguay, Yamandú Orsi.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y su par de Panamá, José Raúl Mulino, son otros dos de los invitados especiales de la ceremonia en la que la UE y el Mercosur se unirán para conformar la zona de libre comercio más grande del mundo, aunque aún falta la aprobación del parlamento europeo y de los congresos de cada país del Mercosur para que entre formalmente en vigencia.
Luego de los discursos (cinco minutos cada presidente, más Von der Leyen) llegará la foto de familia, en la que la ausencia de Lula, que ayer fue todo sonrisas con las autoridades de la UE, quedará en clara evidencia.
Las claves del acuerdo UE-Mercosur
El entendimiento permite que Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay exporten a Europa, con menos aranceles y con acceso preferencial en productos agroindustriales, como carne, azúcar, arroz o miel. Mientras, los 27 países que integran la UE enviarán al Mercosur vehículos, maquinaria y productos farmacéuticos.
También prevé que la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones provenientes desde el Mercosur. Mientras, el bloque sudamericano dejará sin efecto los aranceles para el 91% de sus importaciones con destino a la eurozona. Esta quita será progresiva hasta llegar a cero. Hoy, el arancel promedio para productos agroindustriales en la UE está en 12,6%, detalla el sitio TN.com. Cuando entre en vigencia, para lo que restan algunos pasos formales, los países del Mercosur tendrán:
• Acceso preferencial a un mercado de más de 500 millones de consumidores.
• El Mercosur, en tanto, elimina aranceles para 91% de sus importaciones desde la UE.
• El entendimiento mejora las condiciones de acceso en bienes, servicios e inversiones.
• Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay se beneficiarán de un acceso ampliado al mercado europeo para la carne, la soja, el azúcar, el arroz y la miel.
• Los países de la UE tendrán acceso preferencial en la industria de los autos, piezas, maquinaria, farmacéutica, textil y química.
• Potenciará la inversión extranjera directa desde Europa hacia el Mercosur.