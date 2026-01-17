Secciones
Javier Milei participa en Paraguay de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

El mandatario argentino arribó a Asunción pasadas las 11 de la mañana.

Minutos después de las 11, el presidente Javier Milei aterrizó en Asunción, Paraguay, para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, en una ceremonia en la que, además, el país anfitrión asumirá la presidencia pro témpore del bloque regional.

La rúbrica del entendimiento se produce días después de que, el 9 de enero, el Consejo Europeo autorizara a la UE a firmar el tratado con el bloque sudamericano, que se había anunciado en 2019 pero no había podido implementarse por objeciones de algunos de los países del viejo continente.

Para el gobierno argentino, el convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones. "La eliminación de los aranceles por parte de la UE al 92% de las exportaciones argentinas y el acceso preferencial para otro 7,5% de las mismas, fomentará el comercio, la inversión y la creación de más empleo en nuestro país", aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo.

Luego de una breve estadía en Asunción, el domingo la delegación presidencial emprenderá la partida rumbo a Suiza. El mandatario libertario iniciará el viaje a Suiza para disertar en el Foro Económico de Davos que se celebrará del 19 al 23 de enero, donde anticipó que pronunciará un nuevo discurso con fuertes críticas a lo que denomina la “agenda woke”.

