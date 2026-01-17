Javier Milei participa en Paraguay de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Para el gobierno argentino, el convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones. "La eliminación de los aranceles por parte de la UE al 92% de las exportaciones argentinas y el acceso preferencial para otro 7,5% de las mismas, fomentará el comercio, la inversión y la creación de más empleo en nuestro país", aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo.