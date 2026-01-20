La Justicia intimó al Gobierno a reglamentar la ley de discapacidad antes del 4 de febrero

En su resolución, el juez sostuvo que el Presidente “ejerció facultades que no le son propias” y que la suspensión de una ley ratificada por el Congreso es inválida y constituye un exceso de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo. Además, consideró que el argumento oficial sobre la falta de financiamiento es una falacia, ya que la propia ley facultó expresamente al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para sostener la emergencia.