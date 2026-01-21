Secciones
SociedadSalud

Inundaciones en Tucumán: refuerzan la asistencia sanitaria para las familias damnificadas de Los Gómez

Varias personas permanecen alojadas en la Escuela 104 donde reciben atención médica y alimentación.

Los Gómez. Foto archivo. Los Gómez. Foto archivo.
Hace 2 Hs

El Ministerio de Salud Pública desplegó un operativo sanitario integral en la localidad de Los Gómez, donde 22 personas debieron ser evacuadas a raíz de las intensas lluvias que afectaron a gran parte de la provincia.

“Lluvias extraordinarias”: el Gobierno supervisó Atahona y coordinó asistencia a las familias afectadas

“Lluvias extraordinarias”: el Gobierno supervisó Atahona y coordinó asistencia a las familias afectadas

En ese marco, las familias damnificadas permanecen alojadas en una escuela cercana y, desde el ministerio, a cargo de Luis Medina Ruiz, se realiza el seguimiento de las tareas de contención y asistencia sanitaria tras las precipitaciones torrenciales que generaron graves complicaciones en la zona, especialmente en Los Gómez, donde las condiciones de algunas viviendas volvieron riesgosa la permanencia de sus habitantes.

“Priorizamos a las personas más vulnerables, los trasladamos a nuestros hospitales y luego evaluamos las condiciones sanitarias generales”, explicó  Medina Ruiz. Además, destacó que el operativo incluye recorridas médicas permanentes, provisión de medicación, alimentación y hospedaje, con el acompañamiento de áreas como Desarrollo Social y el Ministerio del Interior.

Desde el ministerio también se dispuso un CAPS cercano, que funcionará en doble turno y con guardia nocturna.

Emergencia por lluvias en Tucumán: cómo se reforzó la asistencia a los damnificados y cuáles son las zonas críticas

Emergencia por lluvias en Tucumán: cómo se reforzó la asistencia a los damnificados y cuáles son las zonas críticas

Por su parte, José María Góngora, director del Área Programática Este, manifestó que el relevamiento territorial comenzó desde las primeras horas del día y que las familias alojadas en la Escuela 104 reciben atención médica y de enfermería de forma permanente. Asimismo, indicó que se desplegaron equipos sanitarios en las zonas de Los Herrera y Los Brito y que, una vez que descienda el agua, se avanzará en el retorno progresivo a los hogares, con acompañamiento en las tareas de limpieza y reorganización.

Temas Lluvias de verano 2026 LealesMinisterio de Desarrollo Social de TucumánPúblicoMinisterio de SaludMinisterio de Salud PúblicaLuis Medina Ruiz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adultos mayores en olas de calor: cómo evitar una deshidratación severa

Adultos mayores en olas de calor: cómo evitar una deshidratación severa

Lo más popular
Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas
1

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%
2

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba
3

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59
4

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

Jugando al truco en medio de la tormenta
5

Jugando al truco en medio de la tormenta

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy
6

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

Más Noticias
Cuáles son las cuatro bebidas alcohólicas con menos calorías para cuidar tu peso

Cuáles son las cuatro bebidas alcohólicas con menos calorías para cuidar tu peso

¿Cuál es la mejor empanada del país?: la tucumana se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking

¿Cuál es la mejor empanada del país?: la tucumana se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking

Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?

Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

El agua hizo estragos en Los Gómez: “Es la peor inundación que me tocó vivir”

El agua hizo estragos en Los Gómez: “Es la peor inundación que me tocó vivir”

Lo que dejó el temporal: de la ruta destrozada en Lules a los desbordes que afectan otras localidades

Lo que dejó el temporal: de la ruta destrozada en Lules a los desbordes que afectan otras localidades

Comentarios