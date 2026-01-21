Inundaciones en Tucumán: refuerzan la asistencia sanitaria para las familias damnificadas de Los Gómez

Por su parte, José María Góngora, director del Área Programática Este, manifestó que el relevamiento territorial comenzó desde las primeras horas del día y que las familias alojadas en la Escuela 104 reciben atención médica y de enfermería de forma permanente. Asimismo, indicó que se desplegaron equipos sanitarios en las zonas de Los Herrera y Los Brito y que, una vez que descienda el agua, se avanzará en el retorno progresivo a los hogares, con acompañamiento en las tareas de limpieza y reorganización.