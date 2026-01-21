Inundaciones en Tucumán: refuerzan la asistencia sanitaria para las familias damnificadas de Los Gómez

El Ministerio de Salud Pública desplegó un operativo sanitario integral en la localidad de Los Gómez, donde 22 personas debieron ser evacuadas a raíz de las intensas lluvias que afectaron a gran parte de la provincia.
En ese marco, las familias damnificadas permanecen alojadas en una escuela cercana y, desde el ministerio, a cargo de Luis Medina Ruiz, se realiza el seguimiento de las tareas de contención y asistencia sanitaria tras las precipitaciones torrenciales que generaron graves complicaciones en la zona, especialmente en Los Gómez, donde las condiciones de algunas viviendas volvieron riesgosa la permanencia de sus habitantes.
“Priorizamos a las personas más vulnerables, los trasladamos a nuestros hospitales y luego evaluamos las condiciones sanitarias generales”, explicó Medina Ruiz. Además, destacó que el operativo incluye recorridas médicas permanentes, provisión de medicación, alimentación y hospedaje, con el acompañamiento de áreas como Desarrollo Social y el Ministerio del Interior.
Desde el ministerio también se dispuso un CAPS cercano, que funcionará en doble turno y con guardia nocturna.
Por su parte, José María Góngora, director del Área Programática Este, manifestó que el relevamiento territorial comenzó desde las primeras horas del día y que las familias alojadas en la Escuela 104 reciben atención médica y de enfermería de forma permanente. Asimismo, indicó que se desplegaron equipos sanitarios en las zonas de Los Herrera y Los Brito y que, una vez que descienda el agua, se avanzará en el retorno progresivo a los hogares, con acompañamiento en las tareas de limpieza y reorganización.