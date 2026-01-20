“Lluvias extraordinarias”: el Gobierno supervisó Atahona y coordinó asistencia a las familias afectadas

El ministro del Interior, Darío Monteros, recorrió este mediodía la comuna rural de Atahona junto al ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, para supervisar el impacto de las lluvias que afectan a Simoca y coordinar acciones de asistencia y mitigación en el territorio.
Al brindar un diagnóstico de la situación hídrica, Monteros explicó que el fenómeno climático superó ampliamente los registros habituales. “En el departamento Simoca, la mayoría de las jurisdicciones se vieron afectadas producto del drenaje que hacen los ríos que pasan por esta región. Hace más de 48 horas que tenemos una lluvia persistente, de más de 140 milímetros, superando la media del mes de enero”, señaló.
En ese marco, indicó que la combinación de cursos de agua colmatados generó anegamientos en diversos puntos del departamento. Además, el ministro destacó la importancia del trabajo preventivo realizado con anterioridad.
“El programa Pre-Lluvia ayudó a menguar la situación; si no, hoy no estaríamos hablando de anegaciones, sino de inundaciones en las casas, como sucedió en 2017”, afirmó. Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, agregó, la presencia del Gobierno en el lugar tuvo como objetivo supervisar la asistencia a las familias afectadas y evaluar nuevas obras de mitigación a futuro.
Por su parte, el ministro Nazur se refirió al acompañamiento técnico y al estado de la red vial. “Estamos en Atahona evaluando la situación. Hemos tenido lluvias extraordinarias que superaron ampliamente la media del mes de enero”, indicó. Si bien aclaró que no se registraron rutas cortadas ni familias aisladas, reconoció que varios caminos se encuentran anegados debido a la gran cantidad de agua caída.
Desde el ámbito municipal, el intendente Elvio Salazar resaltó la articulación entre Provincia y municipios para dar respuesta a la emergencia. “El ministro de Interior ha dispuesto una base operativa en Simoca para recibir los recursos destinados a ayudar a la gente, como alimentos, colchones, agua y todo lo que sea necesario”, expresó.
Finalmente, el comisionado comunal de Atahona, Nicolás Racedo Hohl, brindó detalles sobre la situación local. “Tenemos dos familias evacuadas en otros domicilios y el resto de las personas permanece en sus hogares, asistidas de manera permanente por la comuna”, explicó.
Además, valoró el envío de una retroexcavadora por parte del Ministerio del Interior para realizar trabajos de emergencia y reducir el impacto de la crecida.