“Lluvias extraordinarias”: el Gobierno supervisó Atahona y coordinó asistencia a las familias afectadas

Al brindar un diagnóstico de la situación hídrica, Monteros explicó que el fenómeno climático superó ampliamente los registros habituales. “En el departamento Simoca, la mayoría de las jurisdicciones se vieron afectadas producto del drenaje que hacen los ríos que pasan por esta región. Hace más de 48 horas que tenemos una lluvia persistente, de más de 140 milímetros, superando la media del mes de enero”, señaló.