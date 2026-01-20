Emergencia por lluvias en Tucumán: cómo se reforzó la asistencia a los damnificados y cuáles son las zonas críticas

Las lluvias que azotan a Tucumán desde hace más de 72 horas mantienen en alerta a los equipos de asistencia social, que trabajan de manera permanente en las zonas más comprometidas por anegamientos y desbordes de ríos. Así lo confirmó a LA GACETA el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, quien destacó que la prioridad es estar cerca de las familias afectadas y garantizar la ayuda básica.