Miguel Acevedo: “El Estado actuó con rapidez y el sospechoso del crimen de Érika Antonella ya está detenido”

Tras una reunión en Casa de Gobierno, autoridades provinciales detallaron el operativo conjunto que permitió la detención de Felipe Sosa.

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, mantuvo este lunes una reunión con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el subjefe de Policía, Roque Yñigo; y el director de Unidades Especiales, comisario general Fabio Ferreyra, para interiorizarse sobre los avances de la causa que investiga el asesinato de Erika Antonella Álvarez, la joven hallada sin vida en un basural del barrio Manantial Sur.

El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno y se enmarca en la investigación que lleva adelante la División Homicidios de la Policía de Tucumán, la cual permitió la detención de Felipe Sosa, un hombre de 51 años, en la localidad bonaerense de Pilar, señalado como principal sospechoso del hecho. Tras su aprehensión, el acusado fue trasladado a la provincia y quedó alojado en el penal de Benjamín Paz, de máxima seguridad.

Al brindar precisiones, Acevedo explicó que la reunión tuvo como finalidad comunicar de manera oficial los resultados del trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad y la Justicia.
“Nos hemos reunido con el ministro de Seguridad y el subjefe de Policía para ultimar los detalles y comunicar oficial y formalmente que el sospechoso que teníamos por la muerte acontecida en Manantial Sur ha sido aprehendido en Buenos Aires y ya fue trasladado a Tucumán”.

En cuanto al procedimiento, el vicegobernador detalló el despliegue conjunto que permitió concretar la detención y el posterior traslado. “Después de librados los exhortos pertinentes, en un operativo conjunto de la Policía Federal en Buenos Aires y efectivos de la Policía de Tucumán, lo trasladaron a la cárcel de Benjamín Paz”, señaló.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Agüero Gamboa, valoró el trabajo coordinado entre las distintas áreas intervinientes. “Primero quiero felicitar el trabajo en equipo que se realizó con el Ministerio Público Fiscal, los jueces, la Policía de Tucumán, la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad de la Nación, que colaboró con toda la investigación”, sostuvo.

El funcionario consideró que la detención es el resultado de una política sostenida de cooperación institucional. “Esta es una clara prueba del trabajo en equipo, la coordinación y el esfuerzo que realizó la Policía de Tucumán, apoyada por todas las instituciones que participaron”, indicó.

En ese marco, Agüero Gamboa aclaró que la causa se encuentra en una etapa inicial. “Este es un primer paso para esclarecer este delito y, si surgen otros hechos delictivos dentro de esta investigación, se pondrán a disposición de la Justicia las pruebas correspondientes”, afirmó, al subrayar el rol de la fuerza policial como auxiliar del sistema judicial.

A su turno, el subjefe de Policía, Roque Yñigo, remarcó la importancia de garantizar un proceso judicial sólido y respetuoso de las garantías constitucionales. “Hay una investigación penal en curso que debe ser prolija y asegurar los derechos y las garantías constitucionales para que la sentencia sea ajustada a derecho, que es lo que reclama la sociedad tucumana”, expresó.

Finalmente, Yñigo destacó la rapidez y profundidad del trabajo desplegado desde el inicio del hecho. “Desde el mismo momento en que ocurrió el crimen, la División Homicidios, la Dirección General de Investigaciones y gran parte de la Policía de Tucumán estuvieron al servicio de la investigación”, concluyó.

