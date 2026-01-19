Miguel Acevedo: “El Estado actuó con rapidez y el sospechoso del crimen de Érika Antonella ya está detenido”

Al brindar precisiones, Acevedo explicó que la reunión tuvo como finalidad comunicar de manera oficial los resultados del trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad y la Justicia.

“Nos hemos reunido con el ministro de Seguridad y el subjefe de Policía para ultimar los detalles y comunicar oficial y formalmente que el sospechoso que teníamos por la muerte acontecida en Manantial Sur ha sido aprehendido en Buenos Aires y ya fue trasladado a Tucumán”.