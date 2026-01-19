Caso Érika Álvarez: “Tenemos evidencia de sobra, pero aún faltan muchas más”, afirmó el fiscal Picón

“Cuando me hice cargo continué manejando una de las hipótesis que había salido desde el seno familiar de la víctima y que engarzaba con otras evidencias que iba recolectando la Fiscalía. Al encontrarnos en este rompecabezas y que las piezas comiencen a coincidir, es que seguimos esa pista. Es así que el MPF dispuso una cantidad enorme de allanamientos (más de 35), todos ellos con resultado positivo, principalmente el del 15 de enero donde se allanó un domicilio familiar de Sosa. Allí encontramos teléfonos celulares, tablet, mucho material con tecnología para que sea analizado por el ECIF, que empezó a informarnos los lugares donde eventualmente se podría haber fugado el imputado”, narró.